3 con giáp giàu có ngút trời, nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội làm giàu, tiền chảy ào ào vào túi trong ngày 30/4, 1/5 và 2/5

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 08:21

Trong 3 ngày 30/4, 1/5 và 2/5, 3 con giáp dưới đây sẽ thu về được một khoản tiền rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ, cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp phúc đức tràn trề, may mắn hơn người. Thuở độc thân được mẹ cha bảo bọc, đến khi kết hôn lại được bạn đời nuông chiều nên chẳng phải nếm trải vất vả bao giờ. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng có được mọi thứ, cuộc sống quá bình yên nên Hợi không hề đề phòng người xấu, sống quá cảm tính mà bị lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm.

May mắn thay, nhờ bề trên nâng đỡ những kiếp nạn của Hợi sẽ nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho vận tốt theo chân. Trong ngày 30/4, 1/5 và 2/5, mặc người khác chật vật Hợi vẫn cứ an nhàn hưởng phúc, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng.

3 con giáp giàu có ngút trời, nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội làm giàu, tiền chảy ào ào vào túi trong ngày 30/4, 1/5 và 2/5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất linh hoạt, "đa di năng" trong công việc và cuộc sống. Họ có thể xử lý mọi vấn đề rắc rối một cách dễ dàng với năng lực thích nghi của mình.

Trong 3 ngày 30/4, 1/5 và 2/5, tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn lớn, có tài lộc trời cho, dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Vì được thần tài ưu ái nên vận thế của họ càng vượng, công danh sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý nguyện.

Và nếu biết nắm chặt cơ hội, lập kế hoạch chi tiết cho các dự định, tập trung vào các công việc đang dang dở thì họ sẽ có được nguồn tài lộc vô cùng giàu có.

3 con giáp giàu có ngút trời, nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội làm giàu, tiền chảy ào ào vào túi trong ngày 30/4, 1/5 và 2/5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong ngày 30/4, 1/5 và 2/5, người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

3 con giáp giàu có ngút trời, nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội làm giàu, tiền chảy ào ào vào túi trong ngày 30/4, 1/5 và 2/5 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được Thần Tài theo gót vào 3h sáng ngày 29/4, tài vận tăng vọt, sức khỏe đủ đầy, tình duyên viên mãn

3 con giáp được Thần Tài theo gót vào 3h sáng ngày 29/4, tài vận tăng vọt, sức khỏe đủ đầy, tình duyên viên mãn

Từ khung giờ này, 3 con giáp mở ra bước ngoặt, tiền bạc không lo, sự nghiệp lấy lại tinh thần.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 30/4 tu vi hang ngay tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ