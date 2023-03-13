3 con giáp được Thần Tài khai sáng vận tài vào 20h ngày 13/3: Đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 11:45

Tử vi đúng khung giờ này báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.  

Tuổi Dậu

Các bạn thuộc con giáp Dậu có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy, làm việc gì cũng rất tập trung, có nhiều dư địa để phát triển.

3 con giáp được Thần Tài khai sáng vận tài vào 20h ngày 13/3: Đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người bạn tuổi Dậu khao khát một cuộc sống lý tưởng, trước khi kết thúc năm, bạn sẽ có một công việc thuận lợi, điềm dữ sẽ đến cửa, và điều bất ngờ sẽ đến. Những người bạn thuộc con giáp Dậu rất tiết kiệm và được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ thu được nhiều lợi nhuận, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc từng ngày.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công. Dù ở đâu, họ cũng được mọi người săn đón. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

3 con giáp được Thần Tài khai sáng vận tài vào 20h ngày 13/3: Đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với và họ có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng thu hút nhiều tài lộc trong thời điểm này, nhất là những ai đang bán hàng qua mạng hay thông qua các ứng dụng mua bán trực tuyến khác. Ở nơi công sở, bản mệnh trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Bạn thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra, nhờ đó giúp công ty thu về lời lãi đáng kể.

3 con giáp được Thần Tài khai sáng vận tài vào 20h ngày 13/3: Đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của con giáp này đang có những bước phát triển đáng kể. Bạn xử lý thành thạo những vấn đề xuất hiện trước mắt nhờ có vốn kinh nghiệm phong phú.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Điểm danh 3 con giáp gặp nhiều điều lành, gom sạch phúc đức, may mắn nối tiếp vận trong sự nghiệp vào thời điểm này.

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