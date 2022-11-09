3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong 2 ngày cuối tuần này (12 - 13/11)

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 18:00

2 ngày cuối tuần này (12 - 13/11) sự nghiệp của họ bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, đột phá khỏi "nút cổ chai" đang kìm hãm đà phát triển của mình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có năng lực tràn trề, tài lộc bùng phát vào 2 ngày cuối tuần này (12 - 13/11), nhân duyên hanh thông, đến cuối chặng đường sẽ suôn sẻ. Họ có tầm nhìn rất xa, không chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt mà được và mất khi nhìn nhận vấn đề. Họ có thể tính đến tình hình tổng thể và lập kế hoạch dài hạn, vì vậy dễ dàng hơn trong việc cộng dồn và giành chiến thắng cuối cùng.

Đồng thời, người tuổi rồng có tính cách nhẹ nhàng, tao nhã, khí chất cũng rất nổi bật, sống hòa đồng với mọi người xung quanh, khi làm việc gì cũng mang đến cho mọi người cảm giác như làn gió xuân và họ không thiếu sự nổi tiếng. Tháng 10 âm lịch này có quý nhân phù trợ, tài vận tăng cao, chủ động nắm bắt thì sẽ giành được nhiều cơ hội, tài lộc hanh thông, vạn sự như ý, các khía cạnh sẽ được trơn tru.

3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong 2 ngày cuối tuần này (12 - 13/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp vượng quý nhân trong 2 ngày cuối tuần này (12 - 13/11). Bản mệnh sẽ gặp khá nhiều may mắn trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc, khiến cuộc sống thêm phần phú quý. 

 

Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, của cải sẽ ngày càng tăng. Rất có thể bạn sẽ quen biết được với quý nhân thông qua các hoạt động này đấy.

 

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Tý không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, khả năng thực thi, năng lực cá nhân cũng được cải thiện tiến bộ. 

 

Bản mệnh hãy tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân mình, như vậy thì khoảng thời gian 3 tháng cuối năm sẽ trôi qua vô cùng tuyệt vời. 

 

3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong 2 ngày cuối tuần này (12 - 13/11) - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách đặc biệt mạnh mẽ. Họ cũng là những người có thể đưa ra những phán đoán chính xác, đặc biệt giỏi tư duy trong kinh doanh.Con giáp này đủ lý trí để đưa ra những quyết định quan trọng, có lợi cho sự phát triển sau này của họ. Mùa đông năm nay, vận trình của người tuổi Dần vô cùng hanh thông.

 2 ngày cuối tuần này (12 - 13/11) sự nghiệp của họ bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, đột phá khỏi "nút cổ chai" đang kìm hãm đà phát triển của mình. Một mặt họ sẽ không bị tụt hậu trong sự nghiệp, mặt khác cũng ổn định nguồn thu, tài chính xông xênh hơn.

Hiện tại, hầu hết những khó khăn của con giáp tuổi Dần đều đã được giải quyết, cơ hội phát triển rộng mở và chất lượng cuộc sống ngày càng cải thiện.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai - thứ Năm 10/11, top con giáp vươn mình tỏa sáng như những vì sao, vừa giàu có lại vừa giỏi giang, tiền bạc lũ lượt đổ về

Đúng ngày mai - thứ Năm 10/11, top con giáp vươn mình tỏa sáng như những vì sao, vừa giàu có lại vừa giỏi giang, tiền bạc lũ lượt đổ về

Sự nghiệp, gia đạo và tiền tài của bạn cũng vô cùng may mắn, được quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp bói vui con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 6 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch