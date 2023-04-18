3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm từ nay đến giữa tháng 5: sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, mọi mặt đều gặp thuận lợi

Tuổi Mùi trong bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất họ có nội tâm mạnh mẽ. Bản mệnh luôn giữ tinh thần lạc quan, mang đến nhiều điều tích cực cho những người xung quanh.

Bản mệnh có thể nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Mùi luôn tự quyết định số mệnh cuộc đời mình. Con giáp này không lãng phí thời gian mà luôn nỗ lực từng ngày để đạt được những gì mình mong muốn.

Khi gặp khó khăn, tuổi Mùi cũng không dễ dàng đầu hàng. Con giáp còn có khả năng chịu áp lực, nhanh chóng vượt qua thử thách để vươn lên tâm cao mới.

Tử vi dự báo, từ nay đến giữa tháng 5, tuổi Mùi được cát tinh soi chiếu nên đường tình duyên, sự nghiệp đều có sự khởi sắc. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên công việc ngày một hưng thịnh.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã có nhiều tài lộc, phúc khí. Bởi họ là con giáp hiền lành, nhận hậu, hay giúp đỡ mọi người.

Con giáp tuổi Hợi bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Bởi vậy mà dù không sở hữu tài năng hơn người nhưng họ vẫn có thể phát triển sự nghiệp một cách bền vững.

Từ nay đến giữa tháng 5, người tuổi Hợi có cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng lên. Trong tháng này, họ có thể kiếm tiền nhờ các công việc tay trái hoặc công việc kinh doanh thời vụ.

Nhờ làm việc có tài, có tâm, có trách nhiệm, họ thu về bộn tiền. Người làm kinh doanh cũng dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình theo lĩnh vực mình theo đuổi. Nhiều khách hàng, đối tác đã tìm đến với họ để bàn kế hoạch làm ăn trong tương lai.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc từ nay đến giữa tháng 5.

Người tuổi Tý có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức. Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Với những người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn... rất có thể sẽ có cơ hội giúp người tuổi Tý có thể ký kết được những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo