3 con giáp được Phật Tổ che chở, ngồi mát xơi bát vàng, tiền tự chạy vào túi, ăn no ngủ kỹ không cần suy nghĩ vào 7 ngày tới (11/9-21/9)

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 09:39

Top 3 con giáp may mắn vào 7 ngày tới, đúng thời điểm tiền tự vào túi không cần vất vả làm gì, tài lộc vô biên, số hưởng ngất trời.

Tuổi Tỵ

3 con giáp được Phật Tổ che chở, ngồi mát xơi bát vàng, tiền tự chạy vào túi, ăn no ngủ kỹ không cần suy nghĩ vào 7 ngày tới (11/9-21/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tỵ quả thực đã có một khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Trong vài ngày tới tuổi Tỵ sẽ có những niềm vui bất ngờ, cụ thể là 7 ngày tới (11/9-21/9)  này bạn sẽ có một số tiền lớn từ một quý nhân. May mắn này cũng giúp tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rắn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Ngọ

3 con giáp được Phật Tổ che chở, ngồi mát xơi bát vàng, tiền tự chạy vào túi, ăn no ngủ kỹ không cần suy nghĩ vào 7 ngày tới (11/9-21/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

7 ngày tới (11/9-21/9)  là một khoảng thời gian nhiều may mắn đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt là trên phương diện tài lộc.Dường như khó khăn xuất hiện vào giờ phút này cũng không thể cản được bước chân của bạn. Có thể nói khó khăn xuất hiện vào giờ phút này cũng không thể cản được bước chân trở thành “đại gia” của bạn.

Người tuổi Ngọ có quan hệ xã giao hài hòa giúp mọi việc tiến triển càng suôn sẻ hơn. 7 ngày tới (11/9-21/9) bạn sẽ đón nhận được một tin vui lớn, tài khoản được “ting ting” một khoản tiền giúp bạn trả được các món nợ nần, niềm vui còn nhân đôi khi được tặng một món quà lớn, biến bạn từ “ăn mày’ thành “đại gia”. Bạn bè đều ngưỡng mộ vào xin vía không kịp.

Tuổi Dần

3 con giáp được Phật Tổ che chở, ngồi mát xơi bát vàng, tiền tự chạy vào túi, ăn no ngủ kỹ không cần suy nghĩ vào 7 ngày tới (11/9-21/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 7 ngày tới (11/9-21/9) của 12 con giáp dự báo tuổi Dần do được cát tinh soi đường chỉ lối nên kiếm được nhiều tiền bạc, tài lộc ào ào đổ về tài khoản. Với món lộc này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp.

Tuổi dần trong năm nay không có nhiều may mắn về đường tình duyên, nhưng “đen tình đỏ bạc” con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần rất thăng hoa, nhất là sẽ có cát tinh giúp đỡ, tiền vào tay cực dồi dào. Thế nên người tuổi Dần nên cảm thấy vui thay vì nhàm chán vì mãi không có người yêu nhé!

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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