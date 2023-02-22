3 con giáp được như ý nguyện vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Được Thần Tài gọi tên, tài lộc liên tục tăng vọt, lật chuyển tình thế, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 02:00

Ai là người có vận số tốt nhất khi bước sang khung giờ này. Cùng điểm danh 3 con giáp vượng phát, suôn sẻ nhất.

 

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ.

Trong số những con giáp, tuổi Hợi là người được trời ban nhiều phước lành nhất, họ không quan trọng vật chất nhưng vẫn luôn đủ đầy sung túc, bên cạnh đó đời sống tinh thần cũng ấm êm hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Trong thời trước đây, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực nhưng vẫn chưa có bước đột phá.Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi sẽ thăng hoa rực rỡ từ tình duyên đến tài vận.

3 con giáp được như ý nguyện vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Được Thần Tài gọi tên, tài lộc liên tục tăng vọt, lật chuyển tình thế, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào thời điểm này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới, đặc biệt tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp gặp được thời cơ tốt để thăng hoa, ngoài ra tuổi Hợi còn gặp được hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái phấn chấn, công việc cũng phát triển và có nhiều điều mới mẻ.

Tuổi Ngọ

Trong thời gian này, những người tuổi Ngọ có thể sẽ gặp một số rắc rối về chuyện gia đình khiến bản thân mệt mỏi, tinh thần không tốt. Song, càng gặp áp lực, bạn càng mạnh mẽ, nghĩ về động lực bắt đầu để không ngừng cố gắng. Với bản chất chịu khó và kiên trì như vậy, tương lai sẽ khởi sắc, làm ăn thuận lợi.

3 con giáp được như ý nguyện vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Được Thần Tài gọi tên, tài lộc liên tục tăng vọt, lật chuyển tình thế, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, cơ hội và thách thức luôn song hành cùng người tuổi Ngọ. Nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là quý nhân, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa và được nhiều người yêu mến. Với trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong thời điểm này. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng, vì thế hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, bạn sẽ gặt hái được nhiều điều đáng quý.

3 con giáp được như ý nguyện vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 23/2: Được Thần Tài gọi tên, tài lộc liên tục tăng vọt, lật chuyển tình thế, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý chưa bao giờ thiếu sức mạnh và lòng dũng cảm, họ rất cẩn trọng trong mọi quyết định, khiến mọi bước đi trong cuộc sống của họ đều rất ổn định và thẳng thắn. Từ thời điểm này, người tuổi Tý sẽ đón nhận những điều vui vẻ từ khắp nơi, vận may bắt đầu ập đến, tài lộc dồi dào, có chí lớn giữ gìn lâu dài, luôn luôn là cơ hội để kiếm được một số tiền và cả gia đình sẽ giàu có an toàn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Số trời định sẵn, 3 con giáp đổi đời, mã đáo thành công, Thần Tài che chở, giàu sang không kể xiết trong 2 tháng sắp tới

Số trời định sẵn, 3 con giáp đổi đời, mã đáo thành công, Thần Tài che chở, giàu sang không kể xiết trong 2 tháng sắp tới

Tử vi 2 tháng sắp tới dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn vì luôn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 23/2 tử vi tu vi ngay 23/2

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà