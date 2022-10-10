Tử vi trong 3 ngày 11, 12, 13/10 tới đây nói rằng, tuổi Mùi có một vận trình tình duyên hứa hẹn vô cùng ngọt ngào trong tuần này khi có cát tinh Thái Âm che chở. Vận may đặc biệt sẽ đến với người độc thân. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng. Thế nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu.

Cũng có những lúc gặp phải không ít những áp lực trong công việc, nhưng chúng không đủ để khiến con giáp này gục ngã. Tinh thần trách nhiệm cũng như sự cố gắng hết mình của bạn này được cấp trên đánh giá rất cao, thậm chí được cất nhắc thăng tiến trong tương lai.

Công việc có Chính Quan hỗ trợ nên không gặp khó khăn nào quá lớn. Bản mệnh biết cách cân đối công việc, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian với chất lượng không thể chê vào đâu được. Đây là điểm mạnh của con giáp này mà đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ.

Bạn cũng tìm thấy nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu khi có quý nhân nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy tài lộc. Chỉ cần bản mệnh khi có cơ hội thì tích cực chớp lấy, sẽ đảm bảo thu nhập gia tăng, giúp con giáp này giải quyết những vấn đề tài chính trước đó.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trời ban cho tính thật thà thẳng thắn, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ, lo lắng cho người khác hết lòng. Trong 3 ngày 11, 12, 13/10 tới đây, nhờ được phúc tinh cao chiếu nên họ luôn vượng vận quý nhân phù trợ.

Vận thế hài hòa, sự nghiệp thăng tiến tất cả cũng một phần nhờ chính những phúc đức mà họ gom góp lại. Ở chỗ làm, cần chú ý nắm bắt các cơ hội vàng mười, đối nhân xử thế khéo léo, hài hòa. Cẩn trọng tránh kẻ tiểu nhân hãm hại và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

Trong 3 ngày 11, 12, 13/10 tới đây, chắc chắn họ sẽ được ăn sung mặc sướng, tài vận khôn nguôi. Đừng quên tích đức làm việc thiện, khi bạn bè, người thân cần sự giúp đỡ hãy chìa tay ra liền.

Vận may sẽ tự động gõ của, bước ra khỏi nhà là nhặt được tiền rơi từ dự án của bạn bè, đối tác, một vốn bốn lời.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp phát tài trong 3 ngày 11, 12, 13/10 tới đây, cơ may trúng độc đắc và kiếm tiền tỷ rất dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày 11, 12, 13/10 tới đây là khoảng thời gian bạn cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Lúc này, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Đặc biệt vào ngày 13/10 là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng và số tiền bạn kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để bạn dư dả trong một vài ngày. Bạn không nên chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, hãy tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.