3 con giáp cực kì may mắn trong 5 ngày tới (7/9 - 11/9), gặp được rất nhiều cơ hội tốt nên công việc đều lên hương, tương lai tha hồ mua đất xây nhà, của cải dư dả đáng ngưỡng mộ

Nếu có ý tưởng hay đề xuất nào, bạn hãy cứ mạnh dạn đưa ra chính kiến, đừng quá dè dặt làm gì, bạn sẽ bất ngờ với những thành quả mình đạt được. Rất có thể ý kiến đột phá của bạn sẽ vạch ra hướng đi mới cho tập thể. Cho dù có ai đó phản đối đi chăng nữa nhưng đó lại là lúc bạn có thêm kinh nghiệm để chỉnh sửa ý tưởng của mình.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy trong 5 ngày tới (7/9 - 11/9) Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tý nhờ vậy sẽ được hỗ trợ tối đa để hoàn thành công việc của mình nhanh chóng. Những ngày này, quý nhân của bản mệnh có thể là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo, vì thế hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn.

Người tuổi Ngọ có khoảng thời gian tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Tuy mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, bởi mọi chuyển sẽ dần dần tốt đẹp hơn.

Dự báo thời gian này, công việc hanh thông, vạn sự thuận lợi. Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có nhiều bước tiến rõ rệt. Mọi khó khăn đều được đẩy lùi nhanh chóng, giúp bạn thuận lợi hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Với những người trẻ tuổi, nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc hiện tại, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, có nhiều cơ hội để bạn phát triển hơn thì sao?

Vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Bạn nên tích cực trò chuyện, tìm hiểu những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội.

Trong gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy hài hòa. Người ấy tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy trong 5 ngày tới (7/9 - 11/9) tuổi Hợi độc thân vui vẻ với những cuộc hẹn lý tưởng trong những ngày Tam Hợp che chở. Những cặp vợ chồng có được sự đồng thuận nhất định, nhờ đó mà mọi việc hai người cùng thực hiện rất suôn sẻ trong thời gian này.

Mỗi ngày đi qua đều mang đến những điều mới mẻ để con giáp tuổi Hợi được trải nghiệm, nhưng ngày có Chính Ấn khiến bạn trở nên trì trệ hơn một chút, bạn muốn cuộc sống chậm lại để tận hưởng từng khoảnh khắc nhiều hơn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy cát tinh hỗ trợ, tài lộc không ngừng đổ về đối với những người đang làm ăn, kinh doanh. Những ai đang làm công ăn lương hứa hẹn được hỗ trợ từ người thân về tiền bạc khi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

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