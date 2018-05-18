3 con giáp có tháng 5 vận may ào ạt, tháng 6 tiền bạc giàu có, tháng 7 đào hoa rực rỡ!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng, thiện lương, chịu khó làm ăn. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ họ khổ cực, chỉ biết làm việc, nhưng thực tế thì họ gặp khá nhiều vận may. Họ chỉ cần cố gắng làm tốt việc của mình thì phúc đức thành công sẽ đến. Trong năm nay, con giáp này có nhiều cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhất là trong tháng 6, họ có thể gia tăng thu nhập, tháng 7 đào hoa nở rộ, tìm được người như ý. Càng về cuối năm, may mắn bạc tiền lại càng nhiều. Họ chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ chuyển sang một trang mới!

Càng về cuối năm, may mắn bạc tiền lại càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khác với người tuổi Sửu, người tuổi Mùi ít gặp vận may, tiền tài không mấy ổn định. Những tháng đầu năm, họ gặp nhiều khó khăn về tiền bạc, còn dễ vướng vào thị phi không hay. Dù vậy, chỉ cần hè đến, vận mệnh sẽ hoàn toàn đổi thay. Nhất là trong tháng 5, mọi khó khăn đều được giải quyết. Tháng 6, con giáp này được quý nhân ở xa giúp sức, càng gặt hái thành tựu trong công việc, tiền tài càng tăng. Tháng 7, họ có tin vui chuyện tình cảm. Càng về cuối năm, cuộc sống của con giáp này càng sung túc, nhiều may mắn.