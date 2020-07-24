3 con giáp có phúc tinh chiếu mệnh, tài vận chói sáng, danh lợi lưỡng toàn trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24/07/2020 02:27

Số phận an bài, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, giàu nứt đố đổ vách.

Hiện tại khó khăn bao nhiêu thì càng về cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, đổi đời ngoạn mục bấy nhiêu. 

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Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu và không quản gian khó nên họ có thừa sự nhạy bén để chớp lấy mọi cơ hội tiến thân. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, dù chẳng cậy nhờ vào ai con giáp bản lĩnh này vẫn đổi vận giàu sang, sung túc an nhàn khi còn khá trẻ.

Sách tử vi mới nhất có nói, trong 49 ngày tới Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó. 

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Khổ tận cam lai, từ đây đến giữa tháng 9/2020 con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù trời có sập xuống đầu thì người tuổi Ngọ vẫn lạc quan yêu đời, vẫn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Nhờ thái độ sống tích cực, thông minh lại có óc sáng tạo vượt trội nên Ngọ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Khổ tận cam lai, từ đây đến giữa tháng 9/2020 con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ giúp Ngọ đầu tư đâu sinh lời đó, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể. 

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Càng về cuối năm Hợi càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên 49 ngày tới Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Càng về cuối năm Hợi càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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