3 con giáp chuẩn bị tận hưởng phước lành vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9: Hầu bao dày cộm, công danh bay cao, ước lộc có lộc, làm đâu trúng đó

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có hiển vinh, nắm trong tay tiền tỷ vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.

Theo tử vi, người tuổi Tý phúc lộc dư dả trong đời, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9. Khi gặp khó khăn trở ngại, họ dễ có quý nhân không tiếc công sức giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Người tuổi này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống hứa hẹn sung túc đáng ngưỡng mộ.

3 con giáp chuẩn bị tận hưởng phước lành vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9: Hầu bao dày cộm, công danh bay cao, ước lộc có lộc, làm đâu trúng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Thân không gặp được nhiều may mắn, nhưng họ không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, tự thử thách bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9, công việc của tuổi Thân ngày càng suôn sẻ, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân có khả năng gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối và giúp đỡ cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. 

3 con giáp chuẩn bị tận hưởng phước lành vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9: Hầu bao dày cộm, công danh bay cao, ước lộc có lộc, làm đâu trúng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9 có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần xốc lại tinh thần làm việc nếu không muốn lỡ mất cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ thì bạn nên bắt tay vào hành động ngay. 

Ngoài ra, muốn gia tăng tài lộc thì người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc. Tuy vất vả nhưng nhờ đi thực tế đánh giá tình hình mà bạn đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác hơn. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Một khi đã tích lũy đủ kiến thức, bạn sẽ biết mình nên bỏ tiền vào đâu để sinh lợi tốt và an toàn.

3 con giáp chuẩn bị tận hưởng phước lành vào đúng 11 giờ trưa ngày 18/9: Hầu bao dày cộm, công danh bay cao, ước lộc có lộc, làm đâu trúng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): Tý giàu có chạm đỉnh, Hợi may mắn nhận lộc trời, Dần cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân

Tử vi ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): Tý giàu có chạm đỉnh, Hợi may mắn nhận lộc trời, Dần cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân

Đúng 18/9, 3 con giáp sau có quý nhân nâng đỡ nên sẽ sớm thoát khỏi khó khăn, tài lộc đến bằng sự nỗ lực và chăm chỉ. 

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 18/9 tu vi ngay 19/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 31 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc