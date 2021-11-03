3 con giáp càng thử thách càng kiên cường, từ giờ đến cuối, sẽ tìm được cơ hội đổi đời, may mắn liên tiếp

Những tháng cuối năm 2021 này, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội đổi đời lên một tầm cao mới. Người tuổi Sửu vốn không dễ dàng khuất phục trước số phận, cuộc đời càng bắt họ chịu khổ họ lại càng mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng, một khi tìm được cơ hội thăng hoa họ sẽ lên hương một cách ngoạn mục, bất kể làm việc gì cũng sẽ thành công.

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu khó khăn thế nào không biết nhưng tất cả đều bước sang trang mới. Cụ thể, thời điểm hiện tại mọi thứ đang dần được cải thiện, cuộc sống cũng đang có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, cơ hội làm giàu cũng nằm trong tầm tay.

Cuối năm 2021 này đúng là thời điểm mà tuổi Mão sẽ thăng hoa không ai sánh bằng. Từ giờ trở đi, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều có quý nhân phù trợ, mỗi thứ đều thăng hoa theo một kiểu. Điều cần làm của tuổi Mão chính là bình tĩnh hơn, nỗ lực hơn gấp bội để đẩy mọi thứ đi đúng tiến độ, cuối năm nay có khi thăng hoa cả tình lẫn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mão sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, tuổi Mão cần phát huy mọi thế mạnh để có thể gặt hái được nhiều thành công. Trước khi bước qua năm 2022, tuổi Mão sẽ thăng hoa về mọi mặt.

Tuổi Thân

Thời gian qua, tuổi Thân đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thế nhưng, không như những con giáp khác tuổi Thân lại là con giáp có bản lĩnh hơn nhiều. Cuộc đời càng thử thách, họ lại càng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nhờ vậy mà làm tiền đề để xây dựng tương lai thăng hoa đủ đầy, trước khi bước qua năm 2022 có thể họ không giàu có nhưng lại dễ gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm, sự nghiệp của tuổi Thân vẫn giậm chân tại chỗ nhưng đừng quá lo lắng, trước khi kết thúc năm 2021, vận may của họ ngay lập tức sẽ lội ngược dòng. Tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Cuối năm nay, tuổi Thân chỉ việc không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm