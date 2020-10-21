3 con giáp càng thiện lương càng phát tài, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 21/10/2020 09:55

Trong 2 tháng cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, tiền chất chật nhà, đời sang trang mới.

Số trời đã định, những con giáp may mắn này càng thiện lương càng dễ đổi đời, tự làm đại gia chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng hờn. 

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Cuối năm Thân sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng kiêng nể bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp khôn ngoan, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ nên từ cấp trên, đồng nghiệp đến đối tác ai cũng đánh giá cao. Nhờ sự nhạy bén, ham học hỏi và có tham vọng làm giàu nên người tuổi Thân biết chớp lấy thời cơ để phất lên như diều gặp gió.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong hai tháng cuối năm con giáp giàu sang này sẽ phất lên ngoạn mục. Chẳng những buôn may bán đắt, sự nghiệp, tài vận, tình duyên của Thân cũng cải thiện bất ngờ. Cuối năm nằm trên đống vàng, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng kiêng nể bội phần. 

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Của nả chất đống, tiền bạc bủa vây, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu nên càng về cuối năm Mão càng thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Lạc quan, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên Mão sẵn sàng đỡ đần người nghèo khó hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Họ dám dấn thân, dám nhận lấy trách nhiệm nặng nề trong công việc mà chẳng so đo tính toán nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, sự nghiệp phát triển vượt bậc.

Những tháng đầu năm khá chật vật, vậy nhưng từ tháng 11 trở đi đời con giáp thiện lương này sẽ sang trang mới. Của nả chất đống, tiền bạc bủa vây, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu nên càng về cuối năm Mão càng thêm phúc thêm phần, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Kiếm bạc tỷ chỉ trong chớp mắt, ngủ một đêm thức dậy đã nhà xe có đủ, sang năm 2021 cứ thế mà phất chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, thật thà và không ngừng nỗ lực vươn lên nên dù sinh ra trong nghèo khó người tuổi Tuất cũng vững vàng đối mặt với vất vả để chiến thắng nghịch cảnh. Càng về hậu vận Tuất càng vượng lộc vượng tài, sự nghiệp hanh thông.

Tử vi những tháng cuối năm 2020 có nói, từ tháng 11 trở đi Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Kiếm bạc tỷ chỉ trong chớp mắt, ngủ một đêm thức dậy đã nhà xe có đủ, sang năm 2021 cứ thế mà phất chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Tuất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Hỷ sự ập vào nhà, công việc suôn sẻ, tài vận đỏ chót như son chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất những ngày cuối tháng 10/2020 này.

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