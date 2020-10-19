Tháng 10 hoan hỷ, tháng 11 phát tài, 3 con giáp may mắn ngút trời, giàu sau một đêm khiến ai cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 19/10/2020 16:22

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng 10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

Từ tháng 10 trở đi những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn. 

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Công thành danh toại, sự nghiệp viên mãn thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào nên càng về cuối năm con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều trung thực, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Họ sống nghĩa tình, dám nghĩ dám làm và không sợ khổ cực nên sớm gặt hái được những thành quả khiến ai cũng hờn.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, từ tháng 10 trở đi Tuất sẽ đạp trúng hũ  vàng, tiền chất như núi. Công thành danh toại, sự nghiệp viên mãn thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào nên càng về cuối năm con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần. 

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Không chỉ được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ Tý sẽ một bước đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi và có khả năng quản lý tài chính khoa học nên người tuổi Tý được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể nên sự nghiệp của Tý thăng tiến vượt bậc, tiền lúc nào cũng đầy tay.

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục. Không chỉ được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ Tý sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia của chính mình khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần mà Sửu nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng hiền lành, chân thành và đặt công việc lên hàng đầu nên sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tự gầy dựng cơ ngơi đồ sộ, có bạc tỷ trong tay nên càng về cuối năm Sửu càng ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ được quý nhân phù trợ, vượt qua mọi chông gai khốn khó. Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần mà Sửu nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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