Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (19/10 - 25/10): Thân, Dần thăng trầm bất định, Mùi may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 19/10/2020 10:30

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 19/10 - 25/10 bạn sẽ đoán biết được vận số của mình trong 7 ngày tới.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 19/10 – 25/10 chỉ rõ vận tài lộc, tình duyên, gia đạo và sự nghiệp của 12 con giáp sẽ có nhiều biến động. 

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Chẳng những ăn nên làm ra, tài vận nở rộ Tý còn một bước đổi đời, có tiền tỷ trong tay khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Dù làm thuê hay làm chủ Tý cũng sớm gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp khi còn khá trẻ.

Tử vi tháng 10 năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, từ 19/10 – 25/10 đời Tý sẽ sang trang mới. Chẳng những ăn nên làm ra, tài vận nở rộ Tý còn một bước đổi đời, có tiền tỷ trong tay khiến ai cũng hờn.

Tuổi Sửu

Sửu là người điềm đạm, chân thành và hết mình trong công việc. Thế nên, họ được cấp trên cất nhắc, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong tử vi tuần mới có nói 7 ngày tới Sửu sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Công thành danh toại, thu nhập tăng đột biến, muốn nghèo cũng khó là lá số tử vi của Sửu.

Tuổi Dần

Hung vận lấn át cát vận, tình duyên, sự nghiệp, công danh đều trắc trở nên Dần sẽ có tuần mới khá cam go. Càng về cuối tuần càng khốn khó cùng cực, làm ăn thất bại nên con giáp xui xẻo này phải chuẩn bị tinh thần.

Đặc biệt, Dần đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo của nả đội nón ra đi, mất cả chì lẫn chài. 

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Nếu không quản lý tài chính khoa học con giáp xui xẻo này phải ôm món nợ lớn vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù đang hạnh phúc ấm êm thì Mão và một nửa cũng phải đối mặt với họa chia ly trong tử vi tuần mới. Chẳng những bị kẻ thứ ba chen chân, người mà Mão thương yêu còn rắp tâm phản bội, khiến họ phải đau khổ khôn nguôi.

Tài vận của Mão cũng không mấy khá khẩm, nếu không quản lý tài chính khoa học con giáp xui xẻo này phải ôm món nợ lớn vào người.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp thăng trầm bất ổn, đầu tuần tiền tài viên mãn, giữa tuần sự nghiệp thăng hoa, vậy nhưng cuối tuần Thìn sẽ đánh mất những gì mình đang có.

Tuy nhiên, tình duyên của Thìn sẽ đỏ chót như son, lúc hoạn nạn sẽ giúp Thìn nhận ra chân tình.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ đỏ chót như son trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này làm gì cũng thành công viên mãn.

Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi do bị hung tinh đeo bám nên Tỵ cần cẩn thận kẻo tiền của đội nón ra đi, bị người mình tin tưởng hãm hại. 

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Chỉ cần tỉnh táo trong mọi quyết định, dè chừng trước những lời ngon tiếng ngọt Ngọ sẽ giữ được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Họa tiểu nhân đeo bám, hung tinh xuất hiện nên người tuổi Ngọ phải đối mặt với khá nhiều điều không như ý trong công việc, cuộc sống.

Chỉ cần tỉnh táo trong mọi quyết định, dè chừng trước những lời ngon tiếng ngọt Ngọ sẽ giữ được bình yên.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và dám dấn thân. Nhờ thế, càng chí thú làm ăn, càng nỗ lực không ngừng Mùi càng lắm của nhiều tiền.

Đầu tuần gặp sao quả tạ đeo bám, thế nhưng từ giữa tuần trở đi con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Thân

Hao tài tốn của, tiền bạc tiêu tán nên người tuổi Thân sẽ có tuần mới khá chật vật. Chẳng những bị người mình tin tưởng “ném đá giấu tay” Thân còn bị sao xấu chiếu mệnh. May mắn thay, từ giữa tuần trở đi vận số của Thân sẽ khởi sắc. 

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (19/10 - 25/10): Thân, Dần thăng trầm bất định, Mùi may mắn ngút trời - Ảnh 4
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dậu sẽ lại hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những mâu thuẫn, tranh cãi sẽ khiến Dậu và một nửa xảy ra xích mích không đáng có. Thế nên, Dậu cần giữ bình tĩnh, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất những gì mình đang có.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dậu sẽ lại hạnh phúc ấm êm, sung túc đủ đầy.

Tuổi Tuất

Hung cát đan xen, khó bề đoán định nên Tuất sẽ có tử vi tuần mới với nhiều bất ổn. Tuy nhiên, chỉ cần vững vàng trước sóng gió, dám bảo vệ quan điểm của bản thân thì Tuất ắt kiếm được bộn tiền, nhà xe chờ sẵn.

Tuổi Hợi

Công việc không mấy thuận lợi, vướng phải khúc mắc với đồng nghiệp, cấp trên nên càng về cuối tuần Hợi càng mệt mỏi, áp lực.

Thế nên, Hợi cần học cách giữ bình tĩnh, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất những gì mình đang có.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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