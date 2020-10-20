Khổ tận cam lai, top con giáp may mắn bất ngờ, tài vận bùng nổ, cứ thế mà đổi đời trong 2 tháng cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 20/10/2020 10:33

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ kiếm tiền chật két, tài vận bùng nổ, đời sang trang mới.

Những tháng cuối năm Canh Tý 2020 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này có tiền chất chật nhà, muốn nghèo cũng khó, muốn khổ cũng không được. 

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Cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến, tài vận dồi dào nên Dần làm đâu thắng đó, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần kiên định, mạnh mẽ và dám dấn thân nên dù là đàn ông hay phụ nữ đều có sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại khi còn khá trẻ. Canh Tý 2020 là năm mang lại nhiều may mắn tài lộc, giúp Dần trở thành con giáp giàu có hơn người, tình tiền viên mãn.

Những tháng đầu năm không mấy như ý, vậy nhưng trong hai tháng cuối năm đời Dần sẽ sang trang mới. Cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến, tài vận dồi dào nên Dần làm đâu thắng đó, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. 

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Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hoạt bát, nhanh nhẹn, ham thích khám phá những điều mới mẻ nên những ngày đầu lập nghiệp Ngọ được trải nghiệm rất nhiều công việc thú vị trước khi tìm được đam mê đích thực của mình. Ham chơi là thế nhưng nếu đã chuyên tâm làm việc thì ai cũng phải kiêng nể trước sự thông minh, nhạy bén của Ngọ.

Canh Tý 2020 là năm mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Ngọ, giúp họ kiếm được bộn tiền. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết. 

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Những chuyển biến tích cực trong vận số sẽ giúp Tý vươn lên đổi đời, thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhạy bén với cơ hội kiếm tiền, quản lý tài chính khôn ngoan lại nhìn xa trông rộng nên Tý tích lũy được số tiền khá lớn ngay từ thuở độc thân. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình Tý ắt phất lên như diều gặp gió, đời sang trang chỉ trong chớp mắt.

Tử vi học có nói, trong 2 tháng cuối năm Tý sẽ đạp trúng hũ vàng, làm ăn thuận lợi. Những chuyển biến tích cực trong vận số sẽ giúp Tý vươn lên đổi đời, thăng chức tăng lương ầm ầm khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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