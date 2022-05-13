3 con giáp cẩn thận thi phi bủa vây, tài lộc tình duyên tuột dốc trong 2 ngày cuối tuần

Theo dự đoán 12 con giáp, tổng thể vận thế của người tuổi Dậu lên cao, tinh thần phấn chấn, cuộc sống suôn sẻ hơn. Tình duyên ở mức trung bình, nên tránh vướng thị phi.

Họ cũng là người có tài, có năng lực, được lòng cấp trên và cũng dễ được cất nhắc lên những vị trí cao. Tuy nhiên, chính điều này khiến họ sinh ra lòng tự mãn, ngạo mạn khiến những người xung quanh khó chịu, ganh ghét.

Những người tuổi Dậu thường khá hoạt ngôn, giỏi ngoại giao và họ cũng là người hướng ngoại. Trong lúc cao hứng, họ dễ dàng bộc bạch, “buôn chuyện” mà quên mất hậu quả về sau.

Ngoài ra, người tuổi Dậu cũng nên biết cách kiềm chế bản thân, khi nóng nảy chớ nói lời khó nghe kẻo ảnh hưởng đến công việc lẫn tình duyên.

Tuổi Tý

Con đường phát triển sự nghiệp, kiếm tiền của tuổi Tý khá thuận lợi khi được người thân hậu thuẫn. Bạn có khả năng kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình nhờ tính cách quyết đoán, tự lập tự cường.

Nếu có kế hoạch kinh doanh thì phải suy nghĩ kĩ càng, tìm đúng người để kết hợp và tin tưởng. Đừng trao lòng tin cho người chưa tìm hiểu kĩ vì liên quan đến chuyện tiền bạc là không đùa được đâu.

Thế nhưng 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tý nhất định phải hết sức cẩn thận vì dễ gặp kẻ xấu hãm hại, nói xấu sau lưng, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, danh tiếng và tiền bạc.

Tuổi Thân

Nói tuổi Thân là con giáp thị phi cũng chẳng có gì sai, bởi quả thực là con giáp này chuyên gây rắc rối, chuyên gieo rắc những tin đồn thổi sai sự thực. Mà chính xác hơn là họa từ miệng mà ra, tuổi Thân thường chẳng thể kiểm soát nổi cái miệng của mình mà nói toàn những chuyện đắc tội với người khác thôi.

Trong cuộc sống, cũng chính vì hay đưa chuyện, ngồi lê đôi mách nên tuổi Thân này chẳng được mấy người yêu mến, cũng khó có thể nói là được mọi người hoan nghênh. Trong thời gian 100 ngày sắp tới người tuổi Thân nên hạn chế thói ngồi lê đôi mách của mình để họa thị phi không đeo bán.

Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo.