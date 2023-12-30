3 con giáp bội thu LỘC LÁ, đúng ngày mai 31/12/2023, vận đỏ bủa vây, tài chính nhảy vọt, phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 19:05

Đúng ngày 31/12/2023, 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, tiền nhiều vô kể, giàu sang phú quý chạm đỉnh.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 31/12/2023, tuổi Mùi có được uy quyền trong công việc. Bản mệnh có uy tín nên đề xuất ý kiến nào cũng được đồng nghiệp ủng hộ. Những ai đang muốn đề xuất với lãnh đạo một vấn đề nào đó thì nên làm trong hôm nay.

Con giáp này còn nhận thêm được nhiều tin tốt cho đường tài lộc. Dù không quá dư dả nhiều nhưng chỉ cần có thêm chút tiền chút của cải cũng là điều tốt lành, bản mệnh cũng không phải quá lo lắng chuyện chi tiêu hằng ngày.

Tuổi Mùi sống cuộc đời mình theo cách mà bản thân muốn, không sống một cuộc đời mà người khác vẽ ra cho mình. Tình cảm là thứ không thể gượng ép, tuổi Mùi nên giữ lấy người biết trân trọng mình thì bản mệnh sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

3 con giáp bội thu LỘC LÁ, đúng ngày mai 31/12/2023, vận đỏ bủa vây, tài chính nhảy vọt, phú quý không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có tính cách nhân hậu, dĩ hòa vi quý. Họ luôn chăm chỉ, cần cù. Dù không phải là người xuất sắc nhất nhưng con giáp này cũng không phải người không có thành tựu, không dễ bị lu mờ giữa đám đông. Bản mệnh chưa bao giờ sống ỷ lại. Họ thích tự lực cánh sinh, chứng minh bản thân là người có năng lực thật sự.

Tử vi dự báo rằng trong khoảng 31/12/2023, người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm. Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội tỏa sáng, gặt hái thêm thành công. Tiền của cứ thế dồn về túi giúp cuộc sống của bản mệnh thêm sung túc, không cần phải lo lắng nhiều.

3 con giáp bội thu LỘC LÁ, đúng ngày mai 31/12/2023, vận đỏ bủa vây, tài chính nhảy vọt, phú quý không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 31/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thường tận hưởng thời gian của bản thân.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn đang lo lắng cho việc làm còn có những cản trở. 

Tình cảm: Tình yêu của bạn khó cầm nắm, nên hãy thực tế giữa các mối quan hệ.    

Tài lộc: Hi vọng tài lộc có thể tốt hơn nhiều.    

Sức khoẻ: Bạn thường lo lắng quá mức dẫn đến mất ăn mất ngủ.

3 con giáp bội thu LỘC LÁ, đúng ngày mai 31/12/2023, vận đỏ bủa vây, tài chính nhảy vọt, phú quý không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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