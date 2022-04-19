3 cặp tuổi này chỉ cần cưới nhau, hạnh phúc bền vững, tiền bạc đuề huề, người khác “ét o ét” vì ganh tỵ

Theo tử vi , người tuổi Sửu và người tuổi Tý đúng là một cặp trời sinh, bởi cả hai đều cảm thấy rất hài lòng với nhiều mặt tính cách của đối phương, thường thì họ chẳng bao giờ than phiền về những thói xấu của nửa kia cả.

Duyên phận của cặp đôi này đã trải qua sự khảo nghiệm của thời gian, thời gian không thể làm tình cảm của họ phai mờ hay xảy ra rạn nứt, mà ngược lại, càng lúc thời gian lại càng khiến họ thêm hiểu rõ về nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và biết quý trọng nhau hơn.

Để có thể đạt được điều này, một trong những nguyên nhân quan trọng là cả tuổi Tý và tuổi Sửu đều là những con người hài lòng với cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc.

Họ là một trong các cặp đôi con giáp hợp tuổi nhau trong tình yêu, hôn nhân bởi cả hai không ham giàu sang phú quý, vì thế luôn vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có, chẳng bao giờ bị tiền bạc mua chuộc, che mờ đôi mắt.

Cuộc sống của cặp đôi con giáp hợp nhau này sẽ rất hạnh phúc, mỗi một năm qua đi lại càng thêm gắn bó, tình cảm của họ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Tuổi Mão và tuổi Hợi

Nhiều cặp đôi lấy nhau về sẽ nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, nhưng may mắn làm sao, vấn đề này sẽ chẳng bao giờ xảy ra giữa cặp đôi Mão và Hợi.

Người tuổi Mão không ham vinh hoa phú quý, làm việc gì cũng rất cần cù, hoàn thành mọi công việc trong khả năng của mình. Nhờ trí tuệ và tài năng, họ rất được mọi người yêu mến.

Còn người tuổi Hợi vốn không có chí theo đuổi những thứ cao xa ngoài tầm với, đối với họ, tiền bạc không phải là tất cả, quan trọng là cuộc sống gia đình phải đầm ấm, các thành viên phải yêu thương và có thời gian quan tâm đến nhau.

Cặp đôi con giáp hợp nhau này không quan tâm quá nhiều đến thu nhập của đối phương, hoặc yêu cầu đối phương phải kiếm được thật nhiều tiền. Họ rất ăn ý trong quan niệm về tiền bạc, vì thế cuộc sống trải qua một cách nhẹ nhàng và ít lo lắng.

Cho dù là 10 năm, 20 năm hay 30 năm, tình cảm của họ vẫn rất tốt đẹp, đôi bên sẽ càng lúc càng hợp nhau, xứng đáng là người bạn đời chân chính.

Tuổi Thân và tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, sống với nhau lâu, nhiều khi người ta dần dần cảm thấy nhàm chán, bởi mình đã hiểu quá rõ về đối phương, chẳng còn gì thú vị để khám phá, những câu chuyện đôi bên luôn chia sẻ với nhau cũng sẽ chẳng còn gì mới mẻ.

Nhưng điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra với người tuổi Thân và người tuổi Dậu. Cặp đôi này chẳng khác nào một đôi oan gia, không va chạm với nhau thì không quen biết, cứ ở bên nhau là sẽ đấu võ mồm liên tục.

Người ngoài có thể thấy thế là ồn ào, cho rằng hai người này chẳng thể ở bên nhau, thế nhưng chính người trong cuộc lại cảm thấy đây là một trong những niềm vui, niềm hạnh phúc của mình.

Từ khi còn trẻ cho đến khi đã về nhà, họ luôn giữ vững tình trạng như vậy, cãi cọ cũng là một hình thức để họ hiểu thêm về nhau nhiều hơn. Đừng trông họ hay cãi cọ như vậy, thực ra mỗi khi đứng trước khó khăn gì, họ sẽ trở nên đồng lòng đến bất ngờ đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm