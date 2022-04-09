Chuyện tài lộc nhìn chung ổn định, đến cuối tuần, người làm công ăn lương có thể nhận được một vài khoản thưởng nóng.

Dù là con giáp may mắn tuần này nhưng người tuổi Mão vẫn sẽ gặp phải chút ít khó khăn trước khi gặt hái thành công. Đồng nghiệp có thể buông lời nói xấu, chỉ trích bạn, song nếu bạn tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình thì kết quả sẽ chứng minh ai là người đúng đắn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu.

Với các cặp đôi, quan hệ đôi bên có dấu hiệu được hàn gắn vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ hai người đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ cho nhau. Sự cảm thông và bao dung khiến những tổn thương trước đó dần được chữa lành.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Cấp trên và đồng nghiệp sẽ gây ra một vài khó khăn cho người tuổi Mùi trong tuần này, song nhìn về mặt tích cực thì đây cũng là cơ hội để bản mệnh tìm ra điểm mạnh của mình.

Vì thế, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực đối diện với những điều chưa biết trước của cuộc sống.

Vận trình tài lộc là điểm sáng không thể bỏ qua trong tuần này. Ngay từ đầu tuần, tiền bạc đã đổ ào ào về túi của bản mệnh. Có thể những món đầu tư trước đó của bản mệnh đang đem lại hiệu quả tích cực. Hãy tiếp tục dùng khoản tiền đó để đầu tư, giúp “lãi mẹ đẻ lãi con” nhé.

Chuyện tình cảm thiên về ổn định khi bạn và người ấy đã không còn tranh cãi với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Hai người đang dần thay đổi những tật xấu của bản thân để có thể dung hòa với nửa kia. Quan hệ đôi bên sẽ ngày một trở nên khăng khít hơn.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dậu trong tuần này. Hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Phương diện tài chính có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương.

Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đặc biệt là người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ từ người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung nên phát triển quan hệ nhanh chóng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.