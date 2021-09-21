21 ngày tới, 3 con giáp đạp trúng HỐ VÀNG, xua tan mây đen, TÀI LỘC lấp ló trước cửa, TIỀN nhiều như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 21/09/2021 06:07

3 con giáp đón lộc trời ban, may mắn vây quanh, của nả chảy về túi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chính là con giáp phát tài trong thời gian tới, chính vì thế mà vận trình tài lộc của bạn có sự phát triển đáng mừng. Trong 21 ngày tới con giáp nhanh chóng nhận được các khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đây, và khoản tiền đó sẽ giúp cho túi tiền của bạn trở nên rủng rỉnh. Trong tháng 7 này tuổi Dần không chỉ may mắn trong công việc còn dễ phát tài trong cuộc sống. Có cơ hội kiếm được nhiều khoản tiền ngoài lương nhanh chóng giàu có. Với những người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Trong thời gian này, con giáp may mắn nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ, nếu hoàn thành tốt, sẽ giúp bạn thăng tiến trong công việc.

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Dần chính là con giáp phát tài trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, tuổi Sửu sẽ có thể mở rộng mối quan hệ nhanh chóng thăng quan phát tài. Đặc biệt, người cầm tinh con Trâu trong thời gian này do có quý nhân phù trợ làm việc gì cũng hanh thông. Trong các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng đem về thêm cho bạn không ít cơ hội làm giàu. Tuổi Sửu sẽ có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác mới. Thời gian này, chính là cơ hội để mở rộng kinh doanh và buôn bán. Với những người tuổi Sửu đang làm công ăn lương có nhiều cơ hội được thưởng nóng, cốt là bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình làm việc có thể hơi vất vả một chút, nhưng bạn hãy cứ xông xáo, chủ động thì sẽ gặt hái được thành quả như ý muốn, thậm chí còn ngoài mong đợi. 

Tuổi Dậu

Tình hình tài chính của người tuổi Dậu sẽ có những tiến triển vô cùng lạc quan, nhất là từ 22/9 này. Do con giáp có Cát tinh đem lại nhiều tác động tích cực, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, nhanh chóng đem lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể. Đây chính là thời điểm này, quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề khúc mắc, thậm chí giới thiệu cho bạn những mối làm ăn phù hợp với năng lực. Với những người làm công ăn lương nên tranh thủ cơ hội để tỏa sáng. Cấp trên có thể sẽ thấy được những nỗ lực của bạn và cất nhắc lên vị trí cao hơn.  Và nếu không ngại nhận thêm nhiệm vụ mới, sẵn sàng làm ngoài giờ thì bạn còn có cơ hội được nhận thêm các khoản thưởng nóng hoặc phụ cấp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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