2017 là năm xui tháng vận, khó khăn, đầy xui xẻo của những con giáp này, phải thật cẩn thận!

Tâm linh - Tử vi 04/02/2017 21:03

Đây là những con giáp gặp nhiều điều không may, dễ gặp hoạn nạn nhất trong năm 2017

Tuổi Tuất

2017 là năm xui tháng vận, khó khăn, đầy xui xẻo của những con giáp này, phải thật cẩn thận! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Trong năm 2017, người tuổi Tuất dễ gặp kẻ xấu hảm hại, gặp nhiều điều không hay.

Về chuyện kinh doanh, buôn bán, đừng quá tin tưởng hay thương người quá mà thiệt cho mình.

Đặc biệt là những người có vị trí thấp trong tập thể, rất dễ bị các người cấp cao hại, gây nhiều rắc rối thị phi không hay. Vì vậy, người tuổi Tuất cần phải hết sức cẩn thận với người xấu hãm hại trong năm 2017.

Với ai đang có quyền hành, công danh sự nghiệp cũng có nhiều trở ngại, dễ bị hãm hại. Đừng quá tin người khác mà có lúc hối hận cũng đã muộn.

Tuổi Mão

Năm 2017, người tuổi Mão hay không quyết đoán, đắn đo, suy nghĩ quá nhiều mà đánh mất những thời cơ quý giá.

Dù tiền tài của họ trong năm nay khá khởi sắc, nhưng hãy cẩn thận những kẻ đâm sau lưng

Dễ gặp phải kẻ xấu hãm hại. Có làm nên chuyện cũng bị cướp công, gặp người lấy ân báo oán. Cũng có thể bị vướng vào những thị phi xấu, không tốt. Tình duyên cũng dễ có kẻ thứ ba xen vào.

Họ cũng nên cẩn thận khi tham gia giao thông. Tuyệt đối đừng uống rượu khi lái xe, cẩn thận bị thương, đâm ra hao tài không đáng có.

Tuổi Thân

2017 là năm xui tháng vận, khó khăn, đầy xui xẻo của những con giáp này, phải thật cẩn thận! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Trong năm 2017, người tuổi Thân có tiền tài nhưng không mấy dồi dào. Tiền có bao nhiêu cũng dần hao tổn. Tiền không sinh được tiền, lại tốn vào chuyện không nên hoặc chuyện xui xẻo. Người tuổi này trong năm nay không phải không nổ lực, mà nó không gặp vận may, cứ hao tài không đáng. Họ nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đừng hoang phí, vung tay quá trán mà đến lúc cần tiền lại không có.

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