2 tuần cuối tháng 10 hoan hỷ, con giáp đón vận may liên hoàn, bội thu tài lộc, tình duyên rực rỡ

Trời sinh người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, biết tận dụng thời cơ để xây dựng sự nghiệp và cuộc sống viên mãn. Trong tháng 2 âm lịch này, tài vận của người tuổi Tý sẽ rực sáng. Nhiều điều may mắn bất ngờ sẽ đến với tuổi Tý.

Tử vi dự đoán 2 tuần cuối tháng 10, thu nhập của con giáp này chủ yếu đến từ nguồn bên ngoài. Tuy nhiên, người làm công ăn lương vẫn nhận được những tin mừng. Đó có thể là một nhiệm vụ mới giúp tuổi Tý có cơ hội tăng lương. Công việc của tuổi Dần cũng tương đối ổn định, tài vận vẫn tiếp tục phát triển, chưa có dấu hiệu hao hụt.

Trời sinh người tuổi Dần có tính cách kiêng cường, mạnh mẽ, sẵn sàng một mình đối mặt với khó khăn, thử thách. Trong 2 tuần cuối tháng 10, tình duyên của người tuổi Dần được dự báo là có sự bùng nổ. Dần có thể sẽ phát hiện ra có người đang "thầm thương trộm nhớ" mình.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, người tuổi Mùi có cát tinh chiếu cung tài lộc nên liên tục gặp may mắn. Đây là một điềm lành cực lớn, dự báo tuổi Mùi sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Trong tháng này, vận trình của Mùi diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là tình yêu. Mối quan hệ của con giáp này trở nên thuận lợi, có sự gắn bó chặt chẽ hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có tính cách hiền lành, sống tình cảm, hay thương người nên luôn có quý nhân ở bên cạnh giúp đỡ. Trong 2 tuần cuối tháng 10, người cầm tinh con mèo sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc cũng như tài vận. Nếu tuổi Mão biết cách tích lũy thì thời gian tới cuộc sống sẽ thoải mái, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Tuy nhiên, trong tháng này, Mão nên để ý đến vấn đề sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất biết nhìn xa trông rộng nên ít khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Cộng với nghị lực của bản thân, con giáp này có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuổi Tuất làm gì cũng gặp may mắn. Đặc biệt, đường tình duyên của người tuổi Tuất có dấu hiệu đáng mừng, có thể sẽ có tin vui kết hôn trong năm nay. Trong khi đó, người đã lập gia đình tránh được những rủi ro trong hôn nhân.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.