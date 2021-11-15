Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp có vận đào hoa nở rộ, tơ hồng trao đến tận tay, tiền tài chạy vào tận ví

Tâm linh - Tử vi 15/11/2021 10:00

10 ngày tới, chuyện tình cảm của 3 con giáp này có nhiều chuyển biến rõ rệt, dự báo có hỷ tín.

Tuổi Mùi

Là con giáp phát tài tháng 11/2021 nên tài lộc của tuổi Mùi được cải thiện hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là từ 10 ngày tới, những thuận lợi trong công việc giúp người tuổi Mùi đảm bảo được thu nhập, thậm chí vẫn tăng đều nhờ những khoản lương thưởng hậu hĩnh.

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp có vận đào hoa nở rộ, tơ hồng trao đến tận tay, tiền tài chạy vào tận ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương nếu chăm chỉ, chứng tỏ được vị thế trong công việc thì số tiền trong tài khoản sẽ tăng lên nhanh chóng.Còn người làm kinh doanh nếu đưa ra cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan thì có thể nhận ra hướng đi mới khả quan trong công việc. Không chỉ vậy bạn còn mở ra lối đi riêng, đem lại lợi ích cho bản thân và những người cấp dưới của mình.

Nhưng dù mọi việc có thuận lợi đến đâu thì vẫn sẽ có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được. Đặc biệt khi người có kinh nghiệm can ngăn thì bạn đừng cố làm ngược lại.

Tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần có nhiều dấu hiệu tăng tiến ngay trong 10 ngày tới, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, bản mệnh thoát khỏi tình trạng lo lắng nợ nần trước đó.

Những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bạn tạo được mạng lưới khách hàng, đối tác rộng rãi, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt.

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp có vận đào hoa nở rộ, tơ hồng trao đến tận tay, tiền tài chạy vào tận ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nhận được các khoản thưởng nóng của cấp trên. Khi có túi tiền rủng rỉnh, bạn nên thử tiến hành đầu tư ở mức độ nhỏ lẻ để chuẩn bị cho thời cơ thu tiền về tay. Nhưng lưu ý rằng, dù rủng rỉnh đến đâu thì bạn cũng chớ chi tiêu một cách quá hào phòng. Hãy luôn để dành một khoản tiền tiết kiệm phòng sự cố bất ngờ.

Tuổi Mão

Vì xác định được rõ ràng mục tiêu mà người tuổi Mão sẽ kiếm được một khoản kha khá vào thời điểm này. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy.

Đây là thời điểm thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác, người làm ăn nên tranh thủ nắm bắt cơ hội, rồi bạn sẽ liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp có vận đào hoa nở rộ, tơ hồng trao đến tận tay, tiền tài chạy vào tận ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy niên trong quá trình giao tiếp, bạn cần tránh thái độ kiêu căng, ngạo mạn quá đà kẻo rước họa vào thân, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Nếu có quá nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt, bản mệnh nên ưu tiên lựa chọn những hạng mục quen thuộc hoặc nghe theo lời khuyên của người đáng tin cậy chứ không nên vội vàng quyết định theo lời ngon tiếng ngọt của ai đó.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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