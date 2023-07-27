2 tuần đầu tháng 8/2023, phong thủy xoay chuyển, vận may của 3 con giáp bất ngờ chạm đỉnh, tiền tài đổ ào ào trước cổng

2 tuần đầu tháng 8/2023, 3 con giáp may mắn đón phong thủy xoay chuyển, công việc thuận lợi, tiền tài nhiều không đếm xuể.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, trong năm vừa qua, đường tài lộc của người tuổi Sửu không tốt. Bước sang tháng 8/2023, đặc biệt là 2 tuần đầu tháng, vận trình tình cảm, sự nghiệp, tài lộc của con giáp may mắn hanh thông, có chiều hướng đi lên ổn định.

Chỉ cần con giáp này nắm lấy lợi thế của bản thân và làm việc tích cực thì cuộc sống sẽ có hy vọng. Họ sẽ trải qua một năm đầy khích lệ và thoát khỏi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn trong năm vừa qua, vận thế liên tục thay đổi. Tuy có lúc họ giải quyết êm đẹp chuyện rắc rối bằng năng lực cá nhân nhưng cũng tiêu tốn không ít nhân duyên.

Sang tháng 8/2023, nhất là 2 tuần đầu tháng này, con giáp tuổi Thìn sẽ đón vận may nhiều hơn, cuộc sống suôn sẻ và hạnh phúc hơn những năm trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tháng 8/2023, những con ngựa cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của "chấn thương" tháng cũ. Vận may của họ sẽ tăng lên đáng kể, họ sẽ đón tháng 8/2023 với nhiều điều đáng mong đợi.

2 tuần đầu tháng, họ có nhiều sao may mắn trợ giúp nên có sự phát triển tốt về mọi mặt, tài sản gia tăng, sự nghiệp tiến triển. Một số con giáp tuổi Ngọ còn có thành tựu nổi bật được xã hội ghi nhận.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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