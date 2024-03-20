2 ngày tới từ 21/3-23/3, 3 con giáp số hưởng như tiên, sung sướng chẳng ai bằng, mua nhà tậu xe, tài lộc tăng gấp 5 gấp 10

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng những điểm độc đáo trong tính cách của tuổi Tuất khiến nửa kia cảm thấy bản mệnh thật quyến rũ và chẳng muốn rời xa. Bản mệnh cứ tự tin làm chính mình, bởi người ấy yêu mến bản mệnh vì chính con người của bản mệnh.

Con giáp này có thể bất ngờ nhận về một khoản tiền hậu hĩnh trong ngày hôm nay. Số tiền đó có thể là do bản mệnh trúng thưởng, trúng số hoặc những khoản đầu tư nằm im trước đó bỗng đem về lợi nhuận đáng mừng.

Với các bậc làm cha mẹ, bản mệnh luôn chú ý đến việc lắng nghe và thấu hiểu con cái mình. Những khác biệt trong cách nghĩ, cách làm giữa hai thế hệ là không tránh khỏi, song bản mệnh luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của con trẻ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn biết kiềm chế bản thân, biết mình nên nói gì, làm gì. Con giáp này giỏi giang, chăm chỉ, sống ngay thẳng, luôn cố gắng vì mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong khả năng của bản thân, tuổi Thìn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Tử vi dự báo rằng 2 ngày tới, người tuổi Thìn có thể đạt thành công lớn. Con giáp này hoàn thành công việc một cách xuất sắc và có thể không ngừng tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Công việc của bản mệnh ngày càng thuận lợi. Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu sửa chữa lỗi làm, vực dậy tinh thần.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu bạn đang cố gắng bắt đầu lại, sửa chữa những lỗi lầm.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm vẫn cố gắng vượt qua những thời gian khó nhọc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, khó khăn bước đầu, bạn đang cố gắng vượt qua.

Sức khoẻ: Chăm lo từng li từng tí sức khoẻ, không muốn bị gò bó trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.