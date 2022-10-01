2 ngày tiếp theo (Chủ nhật 2/10 và thứ Hai 3/10): TOP con giáp nắm trong tay cả tiền tài lẫn công danh, thu vàng hái bạc, ra cửa là có tiền

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 13:10

May mắn kề bên, 3 con giáp sau đây sẽ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều thành quả rực rỡ trong ngày Chủ nhật và thứ Hai.

Tuổi Thân

Trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, con giáp tuổi Thân sẽ có vận may lớn từ trên trời rơi xuống, nhân duyên tích cực, cuộc sống tràn đầy phúc khí. Vì vậy, cả trong cuộc sống và công việc, họ đều có thể nhận được tin vui, có thể là thăng chức, tăng lương hay thu được một khoản tiền lớn.

Ngoài ra, nhờ quý nhân dìu dắt tuổi Thân nên vận trình khởi sắc cho sự nghiệp lâu dài. Tài lộc trong thời điểm này cũng không bị cản trở, giúp cuộc sống của họ thoải mái hơn. Tuổi Thân luôn hy vọng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày bởi vậy họ rất chịu khó học hỏi, hoàn thiện bản thân. 

2 ngày tiếp theo (Chủ nhật 2/10 và thứ Hai 3/10): TOP con giáp nắm trong tay cả tiền tài lẫn công danh, thu vàng hái bạc, ra cửa là có tiền - Ảnh 1
Trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, con giáp tuổi Thân sẽ có vận may lớn từ trên trời rơi xuống, nhân duyên tích cực, cuộc sống tràn đầy phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhìn tuổi Tý vẻ thờ ơ, mông lung với đời nhưng thực chất trong tâm trí của họ đang diễn ra nhiều suy nghĩ rất sôi động. Đặc trưng tính cách này cũng giúp ích rất nhiều cho phát triển sự nghiệp của họ.

Tử vi cho thấy, trong 2 ngày tiếp theo, tuổi Tý sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho. Vận may này cũng nhờ vào sự tích lũy suốt khoảng thời gian dài và bây giờ là lúc thu được quả ngọt. Tài chính của tuổi Tý không bùng nổ một lúc mà sẽ ổn định từ từ.

2 ngày tiếp theo (Chủ nhật 2/10 và thứ Hai 3/10): TOP con giáp nắm trong tay cả tiền tài lẫn công danh, thu vàng hái bạc, ra cửa là có tiền - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, trong 2 ngày tiếp theo, tuổi Tý sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, tài vận của người tuổi Mùi sẽ bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù, thời gian trước có một vài sóng gió khiến vận trình của họ đi chệch hướng nhưng thời gian này, tuổi Mùi lấy lại tất cả mọi thứ của mình.

Chính Quan trợ lực để con giáp tuổi Mùi đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu. Nếu bạn muốn kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc đi nào.

2 ngày tiếp theo (Chủ nhật 2/10 và thứ Hai 3/10): TOP con giáp nắm trong tay cả tiền tài lẫn công danh, thu vàng hái bạc, ra cửa là có tiền - Ảnh 3
Trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, tài vận của người tuổi Mùi sẽ bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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