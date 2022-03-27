2 ngày đầu tuần (28/3 - 29/3), sao TÀI LỘC chiếu rọi, 3 con giáp số đỏ đầu tư ở đâu thắng lớn ở đó, nhẹ nhàng mà hưởng lộc, nhanh tay tích lũy của cải đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 13:16

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 ngày đầu tuần (28/3 - 29/3), 3 con giáp may mắn đầu tư thắng lớn, tài lộc thênh thang.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có nhiều tin vui vào 2 ngày đầu tuần này. Đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ rất vượng. Con giáp này biết cách xây dựng lòng tin với khách hàng nên được nhiều người ủng họ. Từ đó doanh thu cũng tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, những ai đang có dự định đầu tưu kinh doanh thì hãy nhanh chóng quyết định, đây chính là thời điểm vàng để con giáp may mắn bứt phá đấy!

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Người tuổi Sửu có nhiều tin vui vào 2 ngày đầu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực vào đầu tuần. Hai ngày (28/3 - 29/3), những căng thẳng và lo lắng sẽ vơi đi phần nào nhờ vào hình ảnh chuyên nghiệp mà bạn xây dựng trong hôm nay. Có vẻ như mọi thứ đang đi rất đúng hướng.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Sự nhanh nhạy giúp con giáp may mắn tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ.

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Hai ngày (28/3 - 29/3), những căng thẳng và lo lắng sẽ vơi đi phần nào - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Hai ngày đầu tuần tới, Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ. Nhờ vậy mà Tuất thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Thậm chí con giáp này có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng nhảy số không ngừng.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tuất không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

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Hai ngày đầu tuần tới, Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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