Chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp đối diện với kết cục LỘC LÁ đìu hiu, danh vọng tụt dốc, sự nghiệp tìm mãi không có điểm nổi bật, đầu tháng 4 nghèo khó, thâm hụt

Đầu tháng 4, 3 con giáp xui xẻo đón tài chính kém sắc, lương bổng thâm hụt.

Tuổi Tý

Con giáp xui xẻo này đang tự khiến công việc gặp nhiều khó khăn khi không đủ bình tĩnh để xem xét và giải quyết vấn đề, bốc đồng làm theo ý thích mà thiếu suy xét trước sau, gây nên hậu quả to lớn.

Vận trình tình cảm tháng này cũng chịu nhiều trục trặc. Tuổi Dậu đôi khi quá nóng vội và đi đến kết luận khi chưa thực sự tìm hiểu rõ ràng, chụp mũ cho người ấy những tội danh không đúng khiến cho đôi bên tranh cãi, sứt mẻ tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện tương xung ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn. Vận trình nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Con giáp này cần đề phòng họa tiểu nhân. Càng những lúc như vậy càng cần đảm bảo xử lý mọi công việc một cách chỉn chu.

Con giáp này không nên tiến hành những việc quan trọng trong tháng này bởi với tính cách bảo thủ, làm việc rập khuôn thì dù có vất vả đến đâu cũng khó mà thu được kết quả khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đón tháng 4 chẳng mấy yên lành. Lục đục nội bộ, mâu thuẫn triền miên là nguyên nhân chính khiến các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội bản mệnh cũng nên kiềm chế bản thân, đừng để sự nóng giận làm hỏng đại cục.

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên sẽ kéo bạn vào những chuyện thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở đó. Nếu không muốn gây thù chuốc oán thì hãy tránh xa bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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