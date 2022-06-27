2 ngày đầu tuần (27, 28): Thần Tài ủng hộ, Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp được “vận đỏ hỏi thăm”, từng bước đổi thay, đào hoa vượng phát, phú quý tràn trề ngày càng khởi sắc

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng. Trong cuộc sống, tuổi Mùi luôn cần sự trải nghiệm để họ biết khả năng mình đến đâu.

Trời sinh tuổi Mùi điểm đạm, biết linh hoạt xử lý mọi tình huống nên đã vượt qua ngoạn mục. 2 ngày đầu tuần (27, 28), cuộc sống tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, nên dù làm bất cứ điều gì cũng sẽ gặp nhiều may mắn.

Những người tuổi Mùi nếu sống bình yên họ sẽ hài lòng với cuộc sống đó, tuy nhiên đối với một số người gặp không ít khó khăn thì sẽ bằng mọi giá vươn lên số phận. Người tuổi Mùi nếu quyết tâm làm điều gì thì sẽ chắc chắn thành công vang dội.

Đặc biệt hơn, nếu tuổi Mùi biết nắm bắt cơ hội thì sẽ giàu có ngay trong năm, không những xây dựng được sự nghiệp cơ ngơi ổn định mà tiền bạc cũng dồi dào khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Thời gian trước có đôi chút sóng gió hơn với người tuổi Tỵ, tuy nhiên, càng về cuối năm thì vận đỏ của họ lại càng thể hiện rõ và đến chính họ cũng có thể cảm nhận được điều này.

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Tử vi học có nói, 2 ngày đầu tuần (27, 28) vận đỏ sẽ liên tiếp "hỏi thăm" người tuổi Tỵ, giúp họ có cơ hội làm giàu bất ngờ. Cùng với sự cẩn trọng và điềm tĩnh, rất có thể họ sẽ là một trong những con giáp giàu có nhất vào dịp cuối năm.

Tuổi Mão

Mão là những người khá hiền lành, không ưa bon chen tranh giành. Con giáp này không có khát vọng thăng tiến mạnh mẽ, đây vừa là nhược điểm, lại cũng là ưu điểm của con giáp này. Nhờ thái độ không màng vật chất, con giáp này được nhiều người yêu mến, tin tưởng không chút đề phòng.

Ảnh minh họa

Theo tử vi, 2 ngày đầu tuần (27, 28) chính là thời gian may mắn của người tuổi Mão, công việc của Mão bắt đầu thuận lợi, tài lộc có bước chuyển biến đáng kể. Nếu mọi việc suôn sẻ, hanh thông thì đến cuối năm nay, những người tuổi Mão sẽ dành dụm được một khối tài sản khổng lồ, tiêu mãi không hết.

Đáng chú ý, trong thời gian tới đây, tuổi Mão sẽ đón nhận được mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp tài vận đến đời sống tình cảm. Cơ hội thăng quan tiến chức sẽ sớm đến với Mão, biến con giáp này trở thành một trong những người may mắn nhất tuần tới. Hơn thế nữa, vận đào hoa đến, Mão còn tìm được người tâm đầu ý hợp đễ nên duyên đôi lứa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.