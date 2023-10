2 ngày cuối tuần (16-17/4): Top các con giáp được Ngọc Hoàng ban thưởng, công việc TRẢI THẢM ĐỎ, thăng quan TIẾN CHỨC trong một đêm

Tuổi Mão

Mão cuối tuần an nhàn, chỉ ngồi nhà mà hưởng thụ thành quả do mình tạo ra. Đó là do bạn chăm chỉ, chịu khó nên công việc lúc nào cũng như ý. Người làm kinh doanh ngồi nhà thu tiền thôi nhé, đang phất lên vô cùng nhờ đơn hàng đổ về ầm ầm.

Mão cuối tuần an nhàn, chỉ ngồi nhà mà hưởng thụ thành quả do mình tạo ra.

Tình yêu của bạn cũng rất ổn. Hãy trân trọng người bên cạnh mình và nhớ là phải có đi có lại, đừng ỷ lại khiến cho tình cảm nhạt nhòa nhé. Đây là người vô cùng hợp với bạn, sẽ quan tâm chăm sóc bạn hết mình, lo lắng cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Tuổi Thìn

Cuối tuần này đường tài lộc của Thìn vô cùng nở rộ. Nhờ nguồn thu nhập ổn định nên Thìn thoải mái hơn trong cuộc sống và cũng không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Bên cạnh đó, có những khoản tiền bị đọng lại trước đây bỗng dưng được hoàn trả. Thêm cản những nguồn lợi bỗng dưng xuất hiện. Thời điểm này khó khăn, vất vả đã tạm qua đi. Giờ là lúc để Thìn tận hưởng thành quả của mình.

Trong 2 ngày cuối tuần này, Thìn nên tận dụng cát khí để đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực. Mở rộng các mối quan hệ cũng có thể giúp Thìn gặp được quý nhân trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo