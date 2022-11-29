2 ngày cuối tháng 11 dương lịch (29, 30/11): 3 con giáp có THẦN TÀI che chở, làm ăn nhuận phát, dòng tiền ồ ạt về, giàu sang lên đỉnh điểm, lộc tài đỏ bừng bừng

Dù hiện tại bạn có đang bấp bênh nghèo khó hay khốn đốn tiền bạc thì vào 29/11 và 30/11 cũng sẽ đón nhận vận trình ổn định, cơ hội tăng tiến tài lộc mở ra trước mắt.

Con giáp này có sức “chiến đấu kiên cường” dù sống trong phong ba bão táp cũng không nản lòng, bản mệnh luôn tìm cách phát huy năng lực thích nghi và chiến thắng hoàn cảnh.

Tuổi Thân ghét khoe mẽ, khoa trương nên thường có thói quen ẩn đi những gì nổi trội khiến mọi người cho rằng bạn tầm thường và chẳng mấy khi chú ý đến. Có lẽ từ đấy mà con giáp này có thêm sự yên tĩnh để hoàn thiện kế hoạch đề ra.

Vào 29/11 và 30/11, nhờ được cát tinh soi sáng, quý nhân vây quanh mà Thân làm gì cũng thuận lợi, thậm chí là làm đâu thắng đó. Mối lương duyên tốt đẹp giúp con giáp này kiếm thêm được nhiều tiền đặc biệt với những ai theo nghiệp kinh doanh lại càng nở hoa.

Tuổi Dậu

Có thể nói 29/11, 30/11 rất thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn khá tích cực và rộng lượng. Khi giao tiếp, đối xử, người khác sẽ không bao giờ nhìn ra khía cạnh keo kiệt và bủn xỉn của họ.

Con giáp này là những người đáng tin cậy và có trái tim ấm áp, tài năng tỏa sảng. Họ liên tục thể hiện những ưu điểm đáng ngưỡng mộ của mình, được mọi người đón nhận và đánh giá cao.

Vào 29/11 và 30/11, con giáp tuổi Tý thăng tiến không ngừng, quý nhân lần lượt xuất hiện và giành cho họ trợ giúp quý báu.

Điều này cũng khiến áp lực đối với họ giảm đi rất nhiều, sự nghiệp ngày càng tốt hơn, mức thu nhập của người tuổi Tý được cải thiện. Trong tương lai, họ sẽ không còn gặp khó khăn, áp lực nữa.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.