2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Thần Tài điểm danh, Quý nhân dẫn lối, 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp suôn sẻ, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 15:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch cho biết có tới 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, đón nhận hào quang rực rỡ, sự nghiệp phía trước gặp nhiều may mắn khó ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Theo sách tướng số tử vi cho biết 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, con đường tài lộc sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ có bước đổi mới theo chiều hướng tốt lên. Trong sự nghiệp, người làm công ăn lương chỉ cần luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên sắp tới nhận thấy thực lực của bạn và trao cho các dự án lớn của công ty, cá nhân Dậu chỉ cần làm tốt, nhất định được đề xuất thăng chức tăng lương cho nay mai. 

Công việc kinh doanh bên ngoài cũng có bước thăng tiến đáng kể khi dự án đầu tư nay đã bắt đầu sinh lời và giúp họ có được thu nhập đáng mơ ước. Các hợp đồng làm ăn lớn được ký kết thuận lợi, làm gì cũng có quý nhân chỉ đường dẫn lối không lo phạm sai lầm, cuộc sống bước sang chương mới gia đình hạnh phúc ấm êm. 

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Trong sự nghiệp, người làm công ăn lương chỉ cần luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp trong 2 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, mọi vận may của người tuổi Mão trong khoảng thời gian này sẽ vượt trội hơn hầu hết những con giáp khác. Đặc biệt, sự nghiệp sẽ càng khởi sắc, tài lộc ổn định, của cải thu về sẽ lớn hơn, tiền bạc đổ về tài khoản liên tục giúp bản mệnh thoải mái trong việc chi tiêu, cuối năm còn có khả năng mua nhà báo hiếu cho cha mẹ. 

Tuy nhận được nhiều may mắn trong khoảng thời gian tới nhưng nếu Mão lơ là và không chăm chỉ làm việc như trước sớm muộn họ cũng sẽ quay lại con số 0 ban đầu nên hãy luôn nhớ thành công có được là nhờ bản thân bạn vì vậy đừng đánh mất chính mình nhé Mão. Đồng thời, tạo ra những giá trị mới trong cuộc sống để không phải cảm thấy chán nản trong công việc. 

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Đặc biệt, sự nghiệp sẽ càng khởi sắc, tài lộc ổn định, của cải thu về sẽ lớn hơn, tiền bạc đổ về tài khoản liên tục giúp bản mệnh thoải mái trong việc chi tiêu, cuối năm còn có khả năng mua nhà báo hiếu cho cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn rất tài năng và thực tế. Họ tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là thứ giúp họ được ban lãnh đạo đánh giá cao năng lực và là người có tiếng nói ở chốn làm việc. 

Tử vi 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch cho biết, con giáp may mắn được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế khi được quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối vượt qua chông gai một cách dễ dàng và nếu làm tốt những gì họ chỉ, bản thân Thìn còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

Giai đoạn này, một vài người mang trong mình vận may trúng số độc đắc, thậm chí là giải đặc biệt. 

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Tử vi 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch cho biết, con giáp may mắn được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế khi được quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối vượt qua chông gai một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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