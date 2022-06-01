15 ngày tới, con giáp được TRỜI THƯƠNG đẩy TÀI VẬN lên đỉnh, 1 con giáp xui xẻo đeo bám dai dẳng

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 20:32

Tử vi 12 con giáp cho hay 2 con giáp dưới đây sẽ công việc thuận lợi, 1 con giáp sự nghiệp trắc trở.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn có tính tình thoải mái, hoạt bát, thích tự do và không ngừng nỗ lực cố gắng để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không ngại đối mặt với khó khăn.

Đa số người tuổi Ngọ đều có khả năng nhận được thành công trong giai đoạn tiền vận. Trên chặng đường phát triển đó, tuổi Ngọ luôn được quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tử vi học nói rằng, 15 ngày nữa, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và Thần Tài dẫn đường chỉ lối. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ để cuộc sống tiếp tục thăng hoa.

Đặc biệt, người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh đầu tư sẽ gặp các đối tác tiềm năng và giải quyết được các vấn đề đang tồn đọng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tỵ dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.

15 ngày tới, con giáp được TRỜI THƯƠNG đẩy TÀI VẬN lên đỉnh, 1 con giáp xui xẻo đeo bám dai dẳng - Ảnh 1
15 ngày tới đây, con giáp tuổi Tỵ có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. 

Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. 

Tuy sự nghiệp có phần khởi sắc nhưng con giáp này lại gặp phải 2 hung tinh dẫn đến sức khỏe suy giảm. Họ có thể mắc các bệnh liên quan đến gan, thận. Ngoài ra, một số người sử dụng máy tính quá nhiều, mắt dễ bị khô. Các chị em phụ nữ nên giảm uống đồ lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể.

Tuổi Tý

Người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, buồn nhiều hơn vui, vận trình nhiều biến động, dễ có bệnh tật hay bị họa thị phi, tài chính bất ổn, họa phúc ngang nhau.

Do đó, bạn cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được.

Bên cạnh đó, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu quấy phá trong giai đoạn này, hoặc bạn sẽ gặp khó khăn ở nơi làm việc, chẳng hạn như hiệu suất làm việc kém đi và bị chỉ trích, hoặc gặp nhiều tai nạn trên đường đi làm,…

Chỉ cần bạn có thể giữ vững tâm lý trong nửa đầu năm, tài lộc của bạn sẽ khởi sắc hơn do được quý nhân giúp đỡ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

 

Các CẶP CON GIÁP con giáp sinh ra đã là định mệnh đời nhau, HẬU VẬN mĩ mãn nếu GẮN KẾT ngày càng bền chặt

Các CẶP CON GIÁP con giáp sinh ra đã là định mệnh đời nhau, HẬU VẬN mĩ mãn nếu GẮN KẾT ngày càng bền chặt

Ba cặp con giáp dưới đây rất hợp nhau, luôn đem lại may mắn thành công trong sự nghiệp lẫn hôn nhân, tiểu tam khó lòng chen chân.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 43 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 33 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 33 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10