15 ngày tới, con giáp được TRỜI THƯƠNG đẩy TÀI VẬN lên đỉnh, 1 con giáp xui xẻo đeo bám dai dẳng

Tử vi 12 con giáp cho hay 2 con giáp dưới đây sẽ công việc thuận lợi, 1 con giáp sự nghiệp trắc trở.
- 4 con giáp MAY MẮN được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, SỐNG TRONG NHUNG LỤA, người người ĐỎ MẮT vìghen tị
- 14 ngày tiếp theo con giáp nào tài lộc thịnh vượng BẤT NGỜ?
Tuổi Ngọ
Những người tuổi Ngọ vốn có tính tình thoải mái, hoạt bát, thích tự do và không ngừng nỗ lực cố gắng để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không ngại đối mặt với khó khăn.
Đa số người tuổi Ngọ đều có khả năng nhận được thành công trong giai đoạn tiền vận. Trên chặng đường phát triển đó, tuổi Ngọ luôn được quý nhân chiếu cố nồng hậu.
Tử vi học nói rằng, 15 ngày nữa, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và Thần Tài dẫn đường chỉ lối. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ để cuộc sống tiếp tục thăng hoa.
Đặc biệt, người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh đầu tư sẽ gặp các đối tác tiềm năng và giải quyết được các vấn đề đang tồn đọng.
Tuổi Tỵ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tỵ dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.
Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái.
Tuy sự nghiệp có phần khởi sắc nhưng con giáp này lại gặp phải 2 hung tinh dẫn đến sức khỏe suy giảm. Họ có thể mắc các bệnh liên quan đến gan, thận. Ngoài ra, một số người sử dụng máy tính quá nhiều, mắt dễ bị khô. Các chị em phụ nữ nên giảm uống đồ lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể.
Tuổi Tý
Người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, buồn nhiều hơn vui, vận trình nhiều biến động, dễ có bệnh tật hay bị họa thị phi, tài chính bất ổn, họa phúc ngang nhau.
Do đó, bạn cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được.
Bên cạnh đó, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu quấy phá trong giai đoạn này, hoặc bạn sẽ gặp khó khăn ở nơi làm việc, chẳng hạn như hiệu suất làm việc kém đi và bị chỉ trích, hoặc gặp nhiều tai nạn trên đường đi làm,…
Chỉ cần bạn có thể giữ vững tâm lý trong nửa đầu năm, tài lộc của bạn sẽ khởi sắc hơn do được quý nhân giúp đỡ.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.