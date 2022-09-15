15 ngày cuối cùng của tháng 9, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp, "bước chân trái vàng bạc chất đầy nhà, bước chân phải siêu xe chờ sẵn", tài lộc chạm đỉnh, phút chốc thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 05:21

15 ngày cuối cùng của tháng 9 là lúc các con giáp sau có cơ hội đổi đời, kể từ đây một bước lên hàng đại gia.

Tuổi Tuất

Chú Chó thông minh và nhạy bén trong mọi thứ là một trong các ưu điểm mà tuổi Tuất có được. Theo tử vi học, trong 15 ngày cuối của tháng 9, tiền tài của những người tuổi Tuất có dấu hiệu đi lên.

Tuổi Tuất sẽ gặp may mắn trong công việc, đôi khi còn có khả năng kiếm được tiền từ nhiều nguồn thu khác nữa. Những công việc bạn đang thực hiện sẽ thu về thành quả gấp bội so với những dự định trước. Đối với những người kinh doanh làm ăn sẽ tìm được đối tác tiềm năng, giúp sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, tài vận ngày càng dồi dào. Vì thế, nên cố gắng tận dụng khoảng thời gian này để kiếm thêm được nhiều lợi nhuận nhất có thể.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách ôn hòa, biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà được mọi người xung quanh hết mực quý mến. Trong số những con giáp, tuổi Thìn là những người có được cuộc sống bình yên nhất vì luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Tử vi học có nói, trong 15 ngày cuối cùng của tháng 9, vận may tuổi Thìn sẽ bất ngờ lội ngược dòng, tuổi Thìn sẽ có cơ hội đổi đời. 

Con giáp này cũng có sức hấp dẫn rất lớn, được người khác mến mộ, đánh giá cao, vì thế nên trong suốt cuộc đời, quý nhân của họ thường không ít. Đặc biệt, tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng kiếm được nhiều tiền. Tuổi Thìn nếu như không mua được nhà và xe thì ít nhất trong tài khoản cũng có số tiền lớn, đủ để dành làm vốn kinh doanh vào tháng sau. Cùng xem nhé!

15 ngày cuối cùng của tháng 9, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp, 'bước chân trái vàng bạc chất đầy nhà, bước chân phải siêu xe chờ sẵn', tài lộc chạm đỉnh, phút chốc thành đại gia - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 15 ngày cuối cùng của tháng 9, vận may tuổi Thìn sẽ bất ngờ lội ngược dòng, tuổi Thìn sẽ có cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Trong 15 ngày cuối này, không những tuổi Tỵ gặp may mắn về nguồn thu tài chính đến với mình mà còn có đường tình duyên rộng mở. Đối với những người đang còn độc thân, đây là cơ hội tốt để tuổi Tỵ bộc lộ tình cảm chân thật của mình. Hãy cho nửa kia thấy được tấm lòng của bạn như thế nào.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, khi bước vào nửa tháng cuối cùng của tháng 9, tuổi Tỵ sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang dần may mắn hơn. 

Về sự nghiệp, tuổi Tỵ vốn chăm chỉ nhất trong các chòm sao và nhanh nhẹn nên thường không gặp nhiều khó khăn trong công việc. 15 ngày này, tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ nên hãy tận dụng để có được đường công danh thăng tiến nhất.

15 ngày cuối cùng của tháng 9, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp, 'bước chân trái vàng bạc chất đầy nhà, bước chân phải siêu xe chờ sẵn', tài lộc chạm đỉnh, phút chốc thành đại gia - Ảnh 2
Đặc biệt, khi bước vào nửa tháng cuối cùng của tháng 9, tuổi Tỵ sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang dần may mắn hơn. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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