10 ngày tới con giáp nào bị mất tiền oan?

Trong những tháng đầu năm, công việc của Tỵ lên như diều gặp gió, nhờ vậy mà bạn kiếm được không ít tiền, ngoài lương chính còn có khoản thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, trong 10 ngày tới, công việc của Tỵ bỗng chững lại hẳn, nhẹ thì giậm chân tại chỗ, bị đối thủ qua mặt, nặng là lao dốc không phanh.

Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của Tỵ trong 10 ngày tới cũng không được suôn sẻ, các cặp đôi thường xuyên xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện không đầu không cuối. Bạn nên quan tâm và lắng nghe đối phương hơn, đừng lơ là cảm xúc của họ.

Cụ thể, Tỵ làm việc gì cũng không ổn thỏa, dễ mắc phải sai lầm và bị cấp trên khiển trách. Ngoài ra, Tỵ còn dễ hao tài tốn của, mất một khoản tiền không nhỏ do sự bất cẩn của bạn. Do đó, nếu đang có ý định rót vốn đầu tư hoặc khởi nghiệp thì Tỵ nên xem xét lại, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Dậu

Trời sinh những chú Gà thường vô cùng chăm chỉ, công việc ổn nhưng đó là thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong 10 ngày sắp tới nếu bạn cứ tiếp tục làm việc dốc hết sức như hiện tại thì tháng này sẽ mang họa vào thân. Tử vi cho biết tình hình tháng 10 này công việc phải đi công tác xa thì nên từ chối kẻo dễ ốm đau bệnh tật, tai nạn.



Trên con đường tài lộc thì hãy cẩn trọng đừng vung tay quá trán, kẻo rơi vào tình trạng cạn kiệt ví tiền trong những ngày cuối tháng. Bạn hãy tập trung làm tốt công việc hiện tại cảu mình để mọi thứ trở nên thuận lợi hơn.

Đối với vấn đề tình duyên không nên nóng nảy vì những chuyện nhỏ mà nảy sinh tranh chấp cãi vã. Hãy cùng nhau ngồi xuống chia sẻ những khó khăn khúc mắc mọi thứ sẽ ổn định lại.

Tuổi Thân

Thân là một trong 3 con giáp xui xẻo nhất trong 10 ngày tới, mà tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc của bạn. Trời sinh Thân là những người thẳng tính, có gì nói đấy, không giấu giếm được cảm xúc trong lòng. Chính vì tính cách này mà Thân dễ khiến đồng nghiệp khó chịu, thậm chí là xa lánh, cô lập bạn tại nơi làm việc.

Không chỉ vậy, Thân còn dễ bị tiểu nhân bắt nạt, làm khó hoặc chọc gậy bánh xe khiến bạn cảm thấy vô cùng áp lực trong công việc, làm việc gì cũng khó khăn. Nếu bạn không kịp giải quyết căng thẳng thì bạn rất dễ mất kiểm soát, dẫn đến phán đoán và hành động sai lầm.

Lời khuyên dành cho Thân là nên đọc thêm sách báo để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc của mình, từ đó kịp thời điều chỉnh phương pháp làm việc. Bạn cũng đừng đánh mất nguyên tắc của bản thân, đừng để những lời nói xung quanh làm dao động tâm trí.

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