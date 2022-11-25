10 ngày đầu tháng 12/2022, 3 con giáp nào toàn nhận được tin tốt lành, túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn?

10 ngày đầu tháng 12, tài lộc của người tuổi Thân tăng lên khá rõ. Năng lực của bạn được đồng nghiệp và cấp trên công nhận. Đầu tháng này, bạn được cấp trên giao thêm nhiệm vụ mới. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, bạn sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Không những tài lộc vượng, người tuổi Thân còn gặp được quý nhân phù trợ.

Người cầm tinh con giáp tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi. Bạn nhanh nhẹn như những chú khỉ cả trong lời nói lẫn hành động. Người tuổi này cũng khá cứng nhắc, bảo thủ. Bạn không chịu tiếp thu những ý kiến góp ý từ người khác. Nếu sửa được tính cách này thì công việc và cuộc sống của bạn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Mọi khó khăn trong công việc đều được giải quyết một cách dễ dàng, mọi trở ngại trong cuộc sống cũng dần tan biến.

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn tháng 12/2022, bạn gặp được nhiều thành công là vì bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó.

Lại thêm việc bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng kí kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác.

Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn. Đời sống tình cảm vợ chồng êm đềm, hạnh phúc bởi đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình.

Vận trình tình duyên của người độc thân cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Bạn hãy thử mở lòng để tiếp nhận đối phương.

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi mang tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng. Ở bạn, người ta luôn cảm nhận được sự bình tĩnh, mềm mỏng. Người tuổi này không có nhiều tham vọng. Bạn thích cuộc sống hạnh phúc, an yên thay vì đấu đá, bon chen. 2 tháng gần đây, tài lộc của người tuổi Mùi bị cản trở nhiều, nhiều kế hoạch, dự định không thể thực hiện được làm bạn có đôi chút nản lòng.

10 ngày đầu tháng 12, tài lộc của người tuổi Mùi vượng hơn thấy rõ. Bạn được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh cũng có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh để thích nghi với hoàn cảnh.

Doanh thu trong của bạn tăng cao hơn so với các tháng trước đó. Hãy giữ vững tinh thần làm việc để đạt được những thành tựu đáng tự hào hơn nhé.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.