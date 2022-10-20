10 ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này, Thần Tài chiếu cố không ngừng, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 22:04

10 ngày tới sẽ mở ra một giai đoạn thăng hoa mới cho 3 con giáp này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Năm 2022 này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là 10 ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch, tiền bạc của tuổi Hợi cũng đến nhanh và dễ dàng hơn người khác, sắp tới họ sẽ có khả năng xây dựng cuộc sống thăng hoa đáng ghen tị. Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện vui sắp tới, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc.

10 ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này, Thần Tài chiếu cố không ngừng, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, chuột được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình.

10 ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch, tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc đầy nhà, công việc tiến triển giúp họ tìm được con đường thăng hoa, thu hoạch được nhiều, cuộc sống bất ngờ viên mãn thịnh vượng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kì đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực.

Bước vào năm 2022, tuy rằng tuổi Dần gặp phải năm tuổi nhưng họ vẫn có được một số may mắn nhất định. Cụ thể, 10 ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch, tuổi Dần sẽ được thần tài chiếu cố, đặc biệt họ sẽ có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập, nhận được cơ hội hiện thực hóa giấc mơ giàu có. Nếu thời gian tới, tuổi Dần có bản lĩnh, thì vận may giàu có sẽ đến, sớm muộn gì cũng trở thành đại gia.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

3 ngày tới đây (từ 21-23/10/2022):Cát Thần mang tin vui đến, 3 con giáp cầu được ước thấy, tài lộc ồ ạt kéo đến, vận trình xoay chuyển bất ngờ

3 ngày tới đây (từ 21-23/10/2022):Cát Thần mang tin vui đến, 3 con giáp cầu được ước thấy, tài lộc ồ ạt kéo đến, vận trình xoay chuyển bất ngờ

3 con giáp may mắn thăng hoa, tài lộc vượng phát, có được những thành công đáng ngưỡng mộ trong 3 ngày tới (từ 21-23/10/2022).

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