Uống trà đen không chỉ giúp đẹp da, dáng thon mà còn tốt cho tim mạch

Uống trà đen mang lại rất nhiều lợi ích sức khoẻ nhờ trà đen có chứa các chất chống oxy hoá và các hỗn hợp có thể giúp giảm sưng viêm trong cơ thể.

Ngoài nước thì trà đen cũng là loại trà được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Nó có hương vị mạnh hơn và cũng chứa nhiều caffeine hơn các loại trà khác, nhưng lượng caffeine ít hơn trong cà phê. Trà đen được làm từ loại cây trà có tên khoa học là Camellia sinensis. Tuy nhiên, cách chế biến trà đen có rất nhiều điểm khác so với các loại trà xanh và trà trắng. Cụ thể, lá trà xanh sau khi được thu hoạch về sẽ trải qua quá trình làm héo, vò rồi lên men. Sau đó, sẽ được cho vào máy sấy sấy khô, sàng và lọc để tạo ra sản phẩm là trà đen mà bạn vẫn thường uống. Ở Trung Quốc, trà đen được gọi là hồng trà.

Trà đen tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet. Trà đen có một đặc điểm rất cuốn hút người “nghiền” đó chính là tùy vào mức độ oxy hóa mà màu nước trà sẽ có màu đỏ đậm nhạt khác nhau. Uống trà có mùi thơm dịu đặc trưng và ai đã uống một lần sẽ muốn uống thêm hai, ba lần nữa, thậm chí là “nghiện”. Uống trà đen có tác dụng gì? Trà đen giúp tăng cường hệ miễn dịch Trà đen có chứa hợp chất tannins giúp ngăn chặn các loại virus như cúm, cảm lạnh phát triển trong cơ thể. Nhờ vậy, hệ miễn dịch của bạn sẽ hoạt động ổn định và mạnh mẽ hơn, góp phần kìm hãm sự phát triển của bệnh tật.

Trà đen tốt cho tim mạch Trà đen tốt cho tim mạch. Ảnh minh họa: Internet. Những ai đã uống trà đen đều đồng tình rằng loại trà này mang đến cảm giác khỏe khoắn trong cơ thể. Mạch máu lưu thông tốt hơn, da dẻ hồng hào và tinh thần luôn hưng phấn. Tác dụng này của trà đen là nhờ nó có chứa một lượng caffeine tương đối, giúp tăng cường tuần hoàn máu, kiểm soát lượng cholesterol và ngăn ngừa sự hình thành máu đông. Quan trọng hơn là vì lượng caffeine trong trà đen không nhiều như trong cà phê nên trà đen có lợi cho chức năng của mạch máu mà không gây kích thích quá độ. Làm đẹp bằng trà đen Các chất chống oxy hoá giúp loại bỏ các gốc tự do và ngăn chặn sự phá huỷ tế bào trong cơ thể. Nhờ đó, rủi ro mắc các căn bệnh mãn tính cũng được giảm thiểu. Làm đẹp bằng trà đen. Ảnh minh họa: Internet. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong trà đen cũng được tận dụng triệt để để làm đẹp. Bạn có thể dùng trà đen để giảm cân, dưỡng da toàn thân, khử mùi hôi, trị mụn, làm mượt và đen tóc. Chăm chỉ kết hợp trà đen với những nguyên liệu tự nhiên khác là cách cực kỳ hiệu quả để chăm sóc vẻ đẹp hình thể, tiết kiệm hơn nhiều so với việc mua các loại mỹ phẩm ngoài thị trường. Trà đen giúp làm dịu căng thẳng, stress Một số nhà nghiên cứu đề nghị rằng bất cứ khi nào cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi thì hãy uống một tách trà đen. Uống trà đen sẽ giúp bạn lấy lại sự thư thái, thoải mái, hồi phục tinh thần và cải thiện sự tập trung rất tốt. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội Những người yêu trà London còn cho thấy những người uống trà túi lọc thì tần suất bị stress lớn hơn nhiều so với những người uống trà đen và thời gian họ trải qua stress cũng kéo dài lâu hơn. Trà đen là loại trà hiện nay rất được ưa chuộng. Thế nên, nếu chưa bao giờ thử loại trà này thì bạn nên thử ngay hôm nay nhé.

Trà xanh làm đẹp cho từng loại da: da dầu, da nhờn, da mụn, da khô - ai dùng cũng tốt Chăm sóc da bằng trà xanh không còn là bí quyết làm đẹp chỉ vài người biết. Giờ đây, công thức này đã trở nên rất phổ biến mà đa phần chị em phụ nữ đều thích.

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