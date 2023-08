TOP 9 loại thực phẩm tốt nhất cho một lá phổi khỏe mạnh!

Củ dền

Cả củ dền và rau dền đều chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe phổi. Cụ thể, củ dền rất giàu nitrat trong chế độ ăn uống, đã được chứng minh là giúp cải thiện khả năng chịu đựng khi tập thể dục ở những người mắc bệnh về phổi.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng nitrat trong chế độ ăn uống — từ củ dền và nước ép củ dền — có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là ở những người bị tăng huyết áp phổi.

Quả việt quất

Có một lý do khiến quả việt quất thường được coi là "siêu thực phẩm". Chúng thực sự mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe — bao gồm cả việc hỗ trợ sức khỏe của phổi.

Những quả mọng thơm ngon màu xanh này là nguồn cung cấp flavonoid anthocyanin, một chất chống oxy hóa được tìm thấy để bảo vệ phổi khi chúng ta già đi. Cụ thể, một nghiên cứu năm 2018 được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ ở San Diego cho thấy có bằng chứng về flavonoid trong mô phổi vài giờ sau khi tiêu thụ. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng các nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng các chất chống oxy hóa có trong quả việt quất cũng có thể đóng một vai trò trong việc làm giảm các triệu chứng hoặc tiến triển của bệnh về phổi.

Quả táo

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết táo rất giàu chất dinh dưỡng thực vật gọi là quercetin, đã được chứng minh lâm sàng là có lợi cho phổi. Cụ thể, nó giúp giảm nguy cơ hen suyễn và các biến chứng của bệnh phổi, đồng thời hoạt động như một chất chống viêm giúp giảm tác động tiêu cực của các bệnh về phổi và stress oxy hóa từ môi trường.

Bên cạnh đó, quercetin cũng có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn ở những người hút thuốc và mắc bệnh khí thũng, đồng thời có thể làm giảm tác động tổng thể của khói thuốc lá. Tất cả các loại táo đều mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, vì vậy hãy chọn loại táo yêu thích của bạn và thưởng thức nó như một món ăn nhẹ, nướng thành bột yến mạch hoặc thêm vào món salad để có vị ngọt giòn.

Cà chua

Cà chua là một nguồn tuyệt vời của một loại caroten gọi là lycopene, đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm đường hô hấp. Một nghiên cứu năm 2017 tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg cho thấy những người trưởng thành ăn hai quả cà chua mỗi ngày có thể ít bị suy giảm phổi hơn so với những người ăn ít hơn một quả cà chua mỗi ngày. Không chỉ vậy, cà chua cũng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, đã được chứng minh là làm giảm viêm trong các bệnh tự miễn dịch.

Ngoài ra, mặc dù cà chua ở bất kỳ dạng nào đều tốt cho sức khỏe của phổi, nhưng người ta đã chứng minh rằng cơ thể chúng ta có thể hấp thụ lycopene từ cà chua tốt hơn khi chúng được nấu chín. Vì vậy, hãy cố gắng ăn hỗn hợp cà chua tươi (khi vào mùa) và cà chua nấu chín nhé.

Các loại nấm

Đảm bảo rằng bạn đang nhận đủ vitamin D là điều tối quan trọng để giúp tối ưu hóa chức năng phổi của bạn. Trong đó, nấm rất giàu vitamin D, có thể giúp giảm viêm ở đường hô hấp, hỗ trợ khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng quát của phổi. Bên cạnh đó, chúng cũng chứa beta-glucans, giúp giảm viêm trong cơ thể hiệu quả.

Trứng

Bên cạnh việc giàu omega-3 và protein (một chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì cơ hô hấp khỏe mạnh), trứng còn chứa vitamin A, một chất chống oxy hóa hoạt động trong cơ thể để sửa chữa các tế bào bị tổn thương và phát triển các tế bào bình thường. Điều này làm cho vitamin A trở nên quan trọng để phát triển mô phổi khỏe mạnh và đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe và mô phổi ở những người được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Bông cải xanh

Có một hợp chất được tìm thấy trong bông cải xanh, được gọi là sulforaphane, làm tăng biểu hiện (hoạt động) của một gen được tìm thấy trong tế bào phổi giúp bảo vệ phổi khỏi bị hư hại do độc tố gây ra (có thể đến từ những thứ như ô nhiễm môi trường hoặc hút thuốc).

Bông cải xanh, cùng với các loại rau họ cải khác như cải xoăn và cải bruxen, chứa một lượng đáng kể vitamin C. Chất chống oxy hóa này được biết đến với khả năng cải thiện sức khỏe miễn dịch và đặc biệt bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và bệnh tật, đặc biệt là phổi.

Ớt đỏ

Hầu hết chúng ta đều cho rằng chỉ cần ăn cam là có đủ vitamin C, nhưng ớt đỏ thực sự chứa nhiều vitamin C hơn trong mỗi khẩu phần ăn, và chỉ cần 1/2 cốc ớt đỏ là bạn đã đạt được mức khuyến nghị vitamin C hàng ngày. Trong đó, Vitamin C có tác dụng bảo vệ đối với một số bệnh phổi, như hen suyễn và tắc nghẽn đường hô hấp.

Cụ thể, một phân tích tổng hợp của 21 nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C có thể có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh ung thư phổi. Và một nghiên cứu khác đã liên kết việc tiêu thụ hạt ớt đỏ với việc giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Trên đây là tổng hợp top 9 loại thực phẩm tốt nhất cho một lá phổi khỏe mạnh. Thật vậy, cùng với một lối sinh hoạt khoa học và việc kết hợp các loại thực phẩm này vào thực đơn của bạn, các vấn đề về phổi chắc chắn sẽ không thể làm phiền bạn nhé! Hy vọng những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả!