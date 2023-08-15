Theo chia sẻ trên Báo VTC, cả y học hiện đại lẫn y học cổ truyền đều ghi nhận nhiều tác dụng tuyệt vời của hoa đu đủ đực với sức khỏe .

Hoa đu đủ đực có công dụng giảm ho, long đờm, cải thiện triệu chứng đau rát cổ họng cho mọi lứa tuổi. Bởi trong hoa đu đủ chứa nhiều hoạt chất như acid gallic, phenol, chất chống oxy hoá,... tác dụng kháng khuẩn, chống viêm từ đó giúp cải thiện tình trạng ho do viêm họng.

- Cải thiện bệnh đường tiêu hóa

Hoa đu đủ đực chứa hàm lượng vitamin C, E khá cao, tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể và trung hòa axit dư thừa trong dạ dày.

Hoa đu đủ đực có nhiều công dụng. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, men papain trong loại hoa này cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón.

- Ngăn ngừa đau tim và đột quỵ

Với hàm lượng beta-carotene, hoa đu đủ đực còn có công dụng bổ máu, thông huyết, giúp điều hòa tim mạch và giữ cho trái tim luôn trong trạng thái khỏe mạnh.

Do đó, khi sử dụng hoa đu đủ, bệnh nhân sẽ kiểm soát được huyết áp và phòng tránh được các bệnh lý về tim mạch.

- Kiểm soát đường huyết

Khi sử dụng hoa đu đủ đực, các hoạt chất chứa trong loài hoa này sẽ giúp cải thiện nồng độ insulin trong cơ thể. Giúp kiểm soát và cải thiện nồng độ đường trong máu.

- Giảm cân hiệu quả

Nhờ chứa một hàm lượng lớn chất xơ, vitamin A, vitamin B, vitamin C, hoa đu đủ đực giúp người đang giảm cân sẽ kiềm chế được cơn đói và thèm ăn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần một chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể dục thể thao một cách khoa học kết hợp cùng loại dược liệu này sẽ là một bí quyết giữ eo tuyệt vời cho nhiều chị em phụ nữ.

- Cải thiện tiểu rắt, tiểu buốt cho người bị sỏi thận

Hoạt chất lycopene và carotenoid trong hoa có khả năng ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Như vậy, sỏi được đào thải dễ dàng ra khỏi thận qua đường bài tiết, do đó tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt vì thế cũng được giảm thiểu.

Dùng trà hoa đu đủ đực hàng ngày và có thể phối hợp với một số thảo dược khác như cây bông mã đề, kim tiền thảo, cây cối xay.

Thực hư uống mật ong ngâm hoa đu đủ đực khỏi ung thư?

Theo chia sẻ trên Báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Phương Hiền (31 tuổi, ở TP Thủ Đức) đi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp thì có kết quả mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu. Ngay sau đó, chị được làm phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u và tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi.

Một lần được người quen mách uống mật ong ngâm hoa u đủ đực có thể ngừa ung thư, ho, đau họng, viêm loét dạ dày, xương khớp… chị Hiền cũng tự làm cho mình và chồng con dùng. “Nhà tôi ở quê có trồng mấy cây đu đủ đực, mật ong cũng mua được ở quê nên đảm bảo. Đến giờ, nhà tôi thường pha hỗn hợp này uống vào buổi sáng mỗi ngày, hoặc khi bị ho, cảm lạnh, đi mưa về”, chị Hiền cho hay trên Báo Người Đưa Tin.

Hoa đu đủ đực trị ung thư? Ảnh: Internet

Theo chị Hiền, đến nay, chị, chồng và con gái 4 tuổi đã uống mật ong ngâm hoa đu đủ đực hơn 7 tháng nhưng không có chuyện gì xảy ra. Không những vậy, chị thấy hỗn hợp này còn giúp con gái chị khỏi ho, chồng chị đỡ đau họng khi đi mưa về. Riêng bản thân chị yên tâm uống khi thấy căn bệnh ung thư của mình đang được khống chế.

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, người dân không nên lạm dụng vì nó có thể sẽ gây ra tình trạng vàng da do trong hoa đu đủ đực có chiết xuất papain khiến lượng sắc tố trong máu tăng đột ngột.

Với phụ nữ mang thai, trẻ em thì không nên dùng hỗn hợp này, bởi chiết xuất papain có trong đu đủ có khả năng gây sảy thai, nếu dùng ở liều cao papain thậm chí có thể gây ra độc tính, ảnh hưởng đến thai nhi, trẻ em. Tốt nhất, khi có bệnh, người dân nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chỉ định điều trị đúng cách và xem có nên sử dụng các bài thuốc liên quan đến hoa đu đủ đực hay không.

Theo TS.DS Nguyễn Thành Triết, Phó trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 chia sẻ thêm cho hay, chưa có cơ sở khoa học khẳng định điều này.

Bác sĩ cảnh báo cẩn trọng khi sử dụng. Ảnh: Internet

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng từng khuyến cáo, các phương pháp dân gian truyền miệng như uống lá đu đủ, lá thuốc... hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có ích cho người bệnh ung thư. Theo bác sĩ Thịnh, thời gian qua, nhiều bệnh nhân ung thư trị bệnh theo lời đồn trên mạng, khi quay lại bệnh viện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, càng khó điều trị. Vì vậy, bác sĩ Thịnh khuyến cáo, người dân nên cẩn trọng và nên nghe theo các thông tin chính thống.

Cũng theo VnExpress, không có bất kỳ bằng chứng hay nghiên cứu khoa học nào khẳng định hoa đu đủ đực và mật ong có thể chữa ung thư, thậm chí là khối u lành tính. Nếu không biết sơ chế, bạn có nguy cơ bị ngộ độc, nguy hại đến sức khỏe.

Một số nhóm đặc biệt như trẻ em, phụ nữ có thai, người suy giảm miễn dịch, người mắc bệnh tiêu hóa cần cẩn trọng khi uống bài thuốc truyền miệng, không có căn cứ. Nếu muốn điều trị, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng phù hợp

Hiện, thông tin sử dụng hoa đu đủ đực, hay uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong chữa ung thư tràn lan trên các trang mạng xã hội, rất nguy hiểm với cộng đồng.

Bạn nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín, bác sĩ đúng chuyên ngành, điều trị nếu mắc bệnh. Tuyệt đối không "vung tay quá trán" hay tin vào chiêu trò quảng cáo tràn lan trên mạng dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, khiến bệnh nặng hơn.