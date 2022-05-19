Tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều thực phẩm đóng hộp

Người ta nói rằng trái cây và rau củ quả cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng hơn nếu chúng còn tươi so với khi được đóng hộp. Tuy nhiên, không có sự khác biệt thực sự nào về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm chỉ vì bạn đã thay đổi bao bì. Tuy nhiên, sự khác biệt ở những gì được thêm vào để bảo quản hoặc thậm chí làm tăng hương vị của thực phẩm. Một ví dụ là so sánh đào đóng hộp với đào tươi. Bản thân quả đào không thay đổi theo cả hai cách, tuy nhiên, đào đóng hộp thường ở dạng xi-rô nhiều đường. Mặt khác, với các loại rau, sự hiện diện của natri dư thừa là điều được thêm vào để bảo quản thực phẩm.

Nhiều loại thực phẩm đóng hộp có một số thành phần nhất định để tăng thời hạn sử dụng, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của một người. Chúng chủ yếu ở dạng quá nhiều natri và chất bảo quản, có ảnh hưởng sâu rộng đến cơ thể con người. Quá nhiều natri trong chế độ ăn uống của một người có thể gây ra các tác dụng phụ như huyết áp cao, bệnh tim và thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh đó, quá nhiều natri cũng có thể gây mất canxi, chẳng hạn như loãng xương, với canxi được lấy từ chính xương. Các tác dụng phụ khác bao gồm ung thư dạ dày, bệnh thận, sỏi thận, cơ tim to và thậm chí gây đau đầu nhiều hơn. Quá nhiều natri trong cơ thể thậm chí có thể ảnh hưởng đến cơ chế giữ nước của cơ thể, gây sưng tấy ở một số bộ phận cơ thể. Với một danh sách phong phú các tác động tiêu cực như vậy, không có gì lạ khi mọi người nên kiểm tra lượng natri của mình!

BPA

Cũng có một vấn đề trong đó một số hàng hóa đóng hộp bị phát hiện nhiễm chất hóa học, Bisphenol A hoặc BPA. Hóa chất này đã được sử dụng để sản xuất chất dẻo và nhựa từ những năm 1960 và có thể được tìm thấy trong bao bì và nhựa polycarbonate. Đây là những loại thường được sử dụng làm thùng để đựng thực phẩm và đồ uống, chẳng hạn như chai nước. Trên thực tế, cho đến nay, khoảng 10 đến 20% thực phẩm đóng hộp vẫn còn lớp lót chứa một lượng nhỏ BPA, và điều này có thể nguy hiểm nếu ăn thường xuyên. Hóa chất này đã được phát hiện là nguyên nhân làm tăng huyết áp và thậm chí có thể gây ung thư hoặc nguy cơ ung thư. Hơn nữa, BPA có thể gây dị tật bẩm sinh và có liên quan đến ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, tiểu đường và thậm chí là béo phì. Danh sách các tác động có thể gây hại của BPA vẫn tiếp tục, và tất cả chúng đều là những căn bệnh mà không ai muốn mắc phải trong đời. Bất cứ khi nào bạn mua hàng hóa đóng hộp hoặc đóng gói, hãy đảm bảo rằng tất cả các bao bì và hộp đựng đều không chứa BPA.

BPA

Kết luận

Nói chung, đồ đóng hộp không có hại cho sức khỏe của bạn nếu được dùng một cách điều độ. Đây là kỹ thuật quan trọng để đảm bảo rằng những tác hại có thể nguy hiểm của việc ăn quá nhiều đồ hộp sẽ không gây hại cho bạn. Về giá trị dinh dưỡng, hầu hết các vitamin và chất dinh dưỡng có trong đồ hộp gần giống như khi bạn ăn những thực phẩm này ở dạng tươi. Sự khác biệt chính là chất bảo quản được thêm vào đồ hộp để tăng thời hạn sử dụng và tuổi thọ của chúng. Chúng bao gồm natri và các chất bảo quản khác đã được biết là có thể gây ra các vấn đề đối với cơ thể con người nếu dùng quá nhiều.