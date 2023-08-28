Sản phụ kiêng đẻ tháng 'cô hồn', xin mổ sớm nhưng bị bác sĩ từ chối và lời giải đáp

"Kíp hoàn toàn có thể thuận theo gia đình để 'ăn chắc', song việc ép một đứa trẻ chào đời sớm tiềm ẩn nhiều nguy cơ và biến chứng", bác sĩ chia sẻ trên VnExpress. Chẳng hạn, thai phụ bị mất máu gấp đôi sinh thường, từ 500 ml đến một lít, nhiễm trùng, sẹo mổ vĩnh viễn, đau sau mổ, thời gian hồi phục chậm. Trường hợp thai mới 38 tuần chưa đảm bảo sức khỏe toàn diện, nguy cơ suy hô hấp, suy tuần hoàn cao.

Theo chia sẻ trên Báo VnExpress, hai tuần trước, thai phụ (ở Hà Nội) đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết trên Báo VnExpress người phụ nữ mang thai lần hai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF), 38 tuần, con nặng 3,1 kg, hai mẹ con khỏe mạnh. Nghĩ thai đủ cân, mẹ không bệnh lý nền, gia đình hai bên họp và quyết định đăng ký mổ để tránh tháng 7 âm. Tuy nhiên, bác sĩ từ chối.

Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, không chỉ kiêng kỵ trong tháng 7, nhiều gia đình còn tránh 'trai mùng 1, gái hôm rằm' hay mẹ bầu nhất định không chịu vào phòng mổ dù thai nhi đang nguy cấp chỉ vì kiêng đẻ ngày mùng 1.

Bác sĩ tư vấn thai phụ "con cái là lộc trời cho", nên tiếp tục chăm sóc và theo dõi thay vì mổ chỉ vì kiêng tháng "cô hồn". Ngày 24/8, chị Linh sinh thường bé gái nặng 3,5 kg, hiện đã xuất viện.

Khi nhập viện trong đêm thì mẹ bầu đang bị huyết áp cao và có dấu hiệu tiền sản giật nặng.

Đặc biệt nhịp tim thai bị giảm liên tục vì có dấu hiệu bị thiếu ôxy nghiêm trọng. Thế nhưng sản phụ này khăng khăng không chịu mổ đẻ theo chỉ định của bác sĩ chỉ vì e ngại sinh con trai mùng 1 có tính khí khác thường, khó nuôi, không tốt cho con sau này.

“Trong đêm, các y bác sĩ đã phải nhiều lần giải thích và ép mẹ bầu này lên bàn mổ. Để sản phụ ngoan cố chịu lên bàn mổ, người nhà đã phải kèm 1 số tác động vật lý. Rất may cuộc mổ đẻ diễn ra suôn sẻ và sản phụ đã mẹ tròn con vuông”, bác sĩ Đạo, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kể lại trên Thời báo Văn học Nghệ thuật.

Sinh đẻ có nhất thiết phải kiêng ngày mùng 1 hay rằm?

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, trong quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày "xá tội vong nhân", cần tránh nhiều điều để không chịu xui xẻo. Nếu như trước đây, nhiều người có quan niệm kiêng sinh nở vào ngày mùng 1 hay ngày rằm vì cho rằng sinh con ngày này sẽ khó nuôi, có tính khí khác thường thì hiện nay hầu hết mẹ bầu không còn suy nghĩ lạc hậu, không có căn cứ khoa học như vậy nữa.

Thực tế, nhiều mẹ bầu dù mổ chủ động vẫn không quan tâm đến ngày tháng. Họ chỉ cần vượt cạn bình an, 2 mẹ con an toàn, khỏe mạnh chứ không quan trọng đẻ ngày mùng 1 hay rằm.

Sản phụ kiêng đẻ mùng 1, ngày Rằm hay tháng 7. Ảnh: Internet

Hiện chưa có thống kê tỷ lệ thai phụ sinh mổ do kiêng mùng một, ngày rằm hay tháng "cô hồn". Tuy nhiên, bác sĩ Thành cho rằng quan niệm này dẫn đến nhiều hệ lụy. Nếu gia đình quá mê tín, "ép" trẻ ra đời sớm khiến bé bị thiếu tháng, hệ hô hấp chưa hoàn thiện, viêm phổi, ảnh hưởng phát triển sau này. Chưa kể, đẻ mổ để lại nhiều biến chứng ở mẹ, như nhiễm trùng, sẹo, vết mổ không lành, ngứa, nguy cơ vỡ tử cung khi có sẹo mổ cũ hai lần cao gấp đôi so với sẹo mổ cũ một lần.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm có hơn 20.000 ca đẻ, trong đó hơn một nửa là mổ. Tỷ lệ đẻ mổ tăng dần theo các năm. 5 năm gần đây (2015 đến 2019), trong hơn 110.000 ca sinh nở tại bệnh viện có gần 68.000 ca mổ, tức là hơn 50%, và gấp đôi so với 10 năm trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tỷ lệ sinh mổ nên duy trì dao động ở 10-15% tổng ca sinh để tránh các tai biến sản khoa cho cả mẹ và thai nhi.

Cùng quan điểm, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện thông tin trên VnExpress, cho rằng mẹ bầu chọn giờ đẹp, ngày đẹp để sinh con với kỳ vọng con thông minh, tài giỏi, hợp mệnh bố mẹ là sai lầm. Bởi, sinh con là giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ căn cứ trước tiên vào tình trạng, sức khỏe thai phụ, sau đó mới cân nhắc đến nguyện vọng gia đình.