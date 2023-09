Rong huyết là gì và điều trị như thế nào?

Thực phẩm giàu Vitamin C: Vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, từ đó giúp chống lại chứng thiếu máu. Thực phẩm giàu Vitamin C thường có trong hoa quả như cam, bưởi, chanh, kiwi, dâu tây, cà chua, súp lơ xanh, giá đỗ, ớt ngọt,v.v.