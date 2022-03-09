Những thực phẩm nấu chín này bảo quản được bao lâu trong tủ lạnh?

Nhịp sống hối hả khiến nhiều người không có thời gian để nấu ăn mỗi ngày. Chính vì vậy có nhiều người đã chế biến sẵn thực phẩm và bảo quản nó trong tủ lạnh để dùng trong nhiều ngày. Vậy các loại thực phẩm nấu chín này có thể bảo quản được bao lâu trong tủ lạnh?
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Theo như chuyên gia dinh dưỡng Fátima Nhật Bản đã chia sẻ trên tài khoản Instagram của mình, đây là một vấn đề phổ biến với nhiều người bởi sự tiện lợi của nó. Dưới đây là thời gian ước tính "hạn sử dụng" của các loại thực phẩm đã nấu chín được bảo quản trong tủ lạnh:
- Các loại đậu và nước dùng : 4-5 ngày
- Các món canh, hầm, thịt, cá : 3-4 ngày
- Trứng luộc : 1 tuần
- Rau xanh: 3-5 ngày
- Cơm hoặc mì ống : 3-4 ngày
- Các loại đồ đóng hộp đã mở nắp : 4-5 ngày
Chuyên gia dinh dưỡng giải thích rằng, các loại thực phẩm trên có thể lâu hỏng hon so với thời gian ước tính nhưng tốt nhất nên bảo quản thức ăn trong ngăn đá thay vì ngăn mát tủ lạnh để tránh các vấn đề về ngộ độc thực phẩm