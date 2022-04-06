Những thói quen thường ngày làm tổn thương đôi mắt mà không ngờ đến. Mách bạn một vài cách để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh

Sức khỏe 06/04/2022 20:05

Người hiện đại ngày càng dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính, TV khiến sức khỏe đôi mắt ngày một kém đi. Mách bạn một vài nguyên nhân gây hại cho mắt và cách bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh.

Những thói quen hủy hoại sức khỏe của mắt

Những thói quen thường ngày làm tổn thương đôi mắt mà không ngờ đến. Mách bạn một vài cách để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh - Ảnh 1

1. Xem màn hình trong thời gian dài

Việc sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh ngày càng nhiều. Do đó, bạn rất dễ hình thành thói quen nhìn màn hình trong thời gian dài. Lý do khi bạn vào màn hình trong thời gian dài là vì bạn sẽ ít chớp mắt hơn.

Theo các chuyên gia, khi tập trung vào màn hình, chúng ta ít chớp mắt hơn 30-50%. Điều này làm tăng sự mệt mỏi của mắt và làm cho chúng bị khô.

2. Thường xuyên dụi mắt 

Một số người có thói quen dụi mắt khi mệt, khi mất ngủ hoặc khi mắt bị khô, ngứa. Tuy nhiên, nếu thói quen này kéo dài có thể xảy ra hiện tượng 'méo giác mạc', làm giác mạc yếu đi hoặc thay đổi hình dạng của giác mạc. Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân làm cho mi mắt mất tính đàn hồi, dẫn đến mí mắt chảy xệ và khiến bạn trông già hơn.

3. Không đeo kính râm khi ra ngoài

Bạn nên đeo kính râm khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời vì mắt thường xuyên phải tiếp xúc với tia UV. Nghiên cứu cho thấy chống nắng bằng kính râm có thể làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng ở mắt.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh nắng liên tục có thể gây viêm, bỏng giác mạc và kết mạc. Điều này có thể dẫn đến mờ mắt, đau hoặc tệ hơn là mất thị lực tạm thời.

4. Thiếu tập luyện thể dục

Tập thể dục cũng giống như thói quen ăn uống, có liên quan mật thiết đến sức khỏe chúng ta. Một lối sống tích cực có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao, cũng có thể ngăn ngừa các vấn đề về thị lực.

Ví dụ, bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến các mạch máu trong võng mạc. Huyết áp cao hoặc cholesterol cao cùng với bệnh tiểu đường làm cho bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn.

Cách bảo vệ đôi mắt của bạn

1. Hạn chế tiếp xúc với sáng mặt trời

Vào những ngày nắng, hãy mang theo kính râm và mũ để ngăn chặn các tia UV vô hình có thể gây ra nguy cơ đục thủy tinh thể.

2. Ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt

Những thói quen thường ngày làm tổn thương đôi mắt mà không ngờ đến. Mách bạn một vài cách để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh - Ảnh 2

Trái cây và rau quả giàu vitamin là tốt nhất cho mắt bạn. Các nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Uống vitamin C thường xuyên trong 10 năm làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể xuống 57%. 

Dầu ô liu cũng là thực phẩm làm giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, axit béo omega-3 trong cá giúp dưỡng ẩm cho mắt và cải thiện hội chứng khô mắt.

3. Tập thể dục thường xuyên

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tăng nhịp tim có lợi cho sức khỏe của mắt. Những người chạy 10 km mỗi ngày giảm được 1/3 nguy cơ đục thủy tinh thể.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người chạy 4 km mỗi ngày có nguy cơ thoái hóa điểm vàng thấp hơn 54%. Tập thể dục thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp.

4. Kiểm tra mắt thường xuyên

Khám mắt định kỳ có thể phát hiện sớm bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Vì vậy, khi bước sang tuổi 40, bạn nên khám mắt toàn diện. Nếu không có vấn đề gì, nên kiểm tra định kỳ hai năm một lần.

 

5. Cho mắt nghỉ ngơi, tập trung vào khoảng không

Liên tục xem TV hoặc màn hình máy tính rất có hại cho sức khỏe của mắt. Chuyên gia khuyến cáo bạn nên nhìn ra xa màn hình sau mỗi 20 phút và nhìn chằm chằm vào một khoảng không trong 20 giây. Bạn cũng nên đặt màn hình máy tính của mình cách xa ít nhất một sải tay.

Theo Comedy.com

Không uống rượu bia bạn vẫn bị gan nhiễm mỡ: Nguyên nhân do đâu và cách phòng ngừa là gì?

Không uống rượu bia bạn vẫn bị gan nhiễm mỡ: Nguyên nhân do đâu và cách phòng ngừa là gì?

Gan nhiễm mỡ thường được coi là căn bệnh đặc trưng của những người uống nhiều rượu bia. Tuy nhiên, bạn có thể bị gan nhiễm mỡ ngay cả khi bạn uống ít hoặc không uống rượu bia. Nếu không điều trị kịp thời có thể phát triển thành xơ gan thậm chí ung thư gan, nguy hiểm tính mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe mắt chăm sóc đôi mắt bảo vệ mắt

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm