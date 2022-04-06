Những thói quen thường ngày làm tổn thương đôi mắt mà không ngờ đến. Mách bạn một vài cách để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh

Theo các chuyên gia, khi tập trung vào màn hình, chúng ta ít chớp mắt hơn 30-50%. Điều này làm tăng sự mệt mỏi của mắt và làm cho chúng bị khô.

Việc sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh ngày càng nhiều. Do đó, bạn rất dễ hình thành thói quen nhìn màn hình trong thời gian dài. Lý do khi bạn vào màn hình trong thời gian dài là vì bạn sẽ ít chớp mắt hơn.

2. Thường xuyên dụi mắt

Một số người có thói quen dụi mắt khi mệt, khi mất ngủ hoặc khi mắt bị khô, ngứa. Tuy nhiên, nếu thói quen này kéo dài có thể xảy ra hiện tượng 'méo giác mạc', làm giác mạc yếu đi hoặc thay đổi hình dạng của giác mạc. Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân làm cho mi mắt mất tính đàn hồi, dẫn đến mí mắt chảy xệ và khiến bạn trông già hơn.

3. Không đeo kính râm khi ra ngoài

Bạn nên đeo kính râm khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời vì mắt thường xuyên phải tiếp xúc với tia UV. Nghiên cứu cho thấy chống nắng bằng kính râm có thể làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng ở mắt.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh nắng liên tục có thể gây viêm, bỏng giác mạc và kết mạc. Điều này có thể dẫn đến mờ mắt, đau hoặc tệ hơn là mất thị lực tạm thời.

4. Thiếu tập luyện thể dục

Tập thể dục cũng giống như thói quen ăn uống, có liên quan mật thiết đến sức khỏe chúng ta. Một lối sống tích cực có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao, cũng có thể ngăn ngừa các vấn đề về thị lực.

Ví dụ, bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến các mạch máu trong võng mạc. Huyết áp cao hoặc cholesterol cao cùng với bệnh tiểu đường làm cho bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn.

Cách bảo vệ đôi mắt của bạn

1. Hạn chế tiếp xúc với sáng mặt trời

Vào những ngày nắng, hãy mang theo kính râm và mũ để ngăn chặn các tia UV vô hình có thể gây ra nguy cơ đục thủy tinh thể.

2. Ăn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt

Trái cây và rau quả giàu vitamin là tốt nhất cho mắt bạn. Các nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Uống vitamin C thường xuyên trong 10 năm làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể xuống 57%.

Dầu ô liu cũng là thực phẩm làm giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, axit béo omega-3 trong cá giúp dưỡng ẩm cho mắt và cải thiện hội chứng khô mắt.

3. Tập thể dục thường xuyên

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tăng nhịp tim có lợi cho sức khỏe của mắt. Những người chạy 10 km mỗi ngày giảm được 1/3 nguy cơ đục thủy tinh thể.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người chạy 4 km mỗi ngày có nguy cơ thoái hóa điểm vàng thấp hơn 54%. Tập thể dục thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp.

4. Kiểm tra mắt thường xuyên

Khám mắt định kỳ có thể phát hiện sớm bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Vì vậy, khi bước sang tuổi 40, bạn nên khám mắt toàn diện. Nếu không có vấn đề gì, nên kiểm tra định kỳ hai năm một lần.

5. Cho mắt nghỉ ngơi, tập trung vào khoảng không

Liên tục xem TV hoặc màn hình máy tính rất có hại cho sức khỏe của mắt. Chuyên gia khuyến cáo bạn nên nhìn ra xa màn hình sau mỗi 20 phút và nhìn chằm chằm vào một khoảng không trong 20 giây. Bạn cũng nên đặt màn hình máy tính của mình cách xa ít nhất một sải tay.

Theo Comedy.com