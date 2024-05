Tuy nhiên, do thi thể không còn nguyên vẹn nên gia đình cũng không thể xác định chính xác đó có phải cháu N. hay không. Do đó, lực lượng chức năng sẽ thực hiện xét nghiệm AND để xác định danh tính. Công việc này mất khoảng 3 - 6 tháng mới có kết quả.

Xét nghiệm ADN thi thể nghi của cháu bé 6 tuổi mất tích lúc đi gửi trẻ - Ảnh: VTC News

Mẹ cháu Lê Phước N. quỳ khóc trên bờ biển chờ tin con - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VOV, ngày 12/5, do là ngày nghỉ nên cháu Lê Phước N. được phụ huynh gửi ở nhà giữ trẻ của cô Nguyễn Thị Kim C. (SN 1990) tại địa chỉ 23/169 An Cư Đông (Tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô).