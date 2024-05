Diễn biến MỚI trong vụ nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường ở Lâm Đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.