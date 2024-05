Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, Nghĩa và NTKN (19 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sống với nhau như vợ chồng. Quá trình sống chung, Nghĩa và N thường xảy ra cãi nhau và Nghĩa còn ra tay đánh N nên N bỏ đi thuê trọ ở thị xã Tân Châu. Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Lao Động, Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 2005, cư trú xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sống với nhau như vợ chồng. Quá trình sống chung, Nghĩa và Ngân thường xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Trong một lần bị Nghĩa đánh, Ngân bỏ nhà đi ra ngoài thuê trọ ở tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Khoảng 19h ngày 18.4.2024, Nghĩa đi đến nhà trọ tìm Ngân để nói chuyện, mục đích kêu Ngân về nhà với Nghĩa. Sau khi nói chuyện xong, Nghĩa điều khiển xe môtô chở Ngân đi nhậu cùng với một số người bạn của Ngân. Trong lúc nhậu, Nghĩa nghi ngờ Ngân quen người khác, cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, nên cuộc nhậu tạm dừng. Sau đó, Nghĩa điều khiển xe mô tô chở Ngân về nhà trọ. Khi đến khu vực khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, do sợ về nhà bị Nghĩa đánh nên Ngân đã nhảy xuống xe và chạy vào một quán nước bên đường. Thấy vậy, Nghĩa đuổi theo và dùng con dao (loại dao xếp) để sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào người Ngân gây thương tích nặng. Sau đó, Ngân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và điều trị, với tỷ lệ thương tích tạm thời là 28%. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.