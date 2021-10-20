Những lợi ích của việc chủng ngừa vắc xin COVID-19 đối với người cao tuổi

Vắc xin COVID-19 được tạo ra có khả năng bảo vệ và chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Vậy nên, người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Người cao tuổi là một trong những đối tượng có hệ miễn dịch suy giảm so với người trẻ tuổi, khiến cho việc chống lại sự tấn công của virus SarS-CoV-2 kém đi. Ngoài ra, những người già mắc các bệnh nền như: tim mạch, tiểu đường, huyết áp, COPD, bệnh cơ xương khớp, bệnh gan, thận, ung thư,...khi mắc thêm Covid-19 có nguy cơ trở bệnh nặng, cơ thể không đáp ứng được với thời gian điều trị kéo dài, gây tử vong.

Vậy nên, để nâng cao sức đề kháng và phòng tránh trước nguy cơ mắc bệnh Covid-19 thì người cao tuổi nên tiêm vắc xin sớm.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, vắc xin là kết quả của việc phát triển phản ứng miễn dịch đối với virus SARS-Cov-2. Vì vậy, khi người cao tuổi thực hiện tiêm phòng COVID-19 thì sẽ có khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ phát triển bệnh tật và các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

Hơn nữa, khả năng miễn dịch này sẽ giúp bạn chống lại virus nếu tiếp xúc. Thực hiện tiêm chủng đối với người cao tuổi còn có tác dụng bảo vệ bản thân người cao tuổi và người thân trong gia đình, vì nếu bản thân thực hiện tiêm chủng sẽ giúp người cao tuổi được bảo vệ khỏi bị nhiễm trùng và bệnh tật, làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người khác.

Tuy nhiên, trước khi tiêm, người lớn tuổi sẽ được thăm khám tình trạng sức khỏe hiện tại, tư vấn về việc tiêm vắc xin phòng bệnh. Ngoài ra, Bộ Y tế từng khuyến cáo rằng người cao tuổi sau khi được tiêm vác xin cần có người ở cạnh 24/24, ít nhất là 3 ngày đầu sau tiêm phòng để theo dõi tình trạng phản ứng sau tiêm. Đồng thời, người được tiêm sẽ được hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm, hướng dẫn sử dụng thuốc nếu có.

Để bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, người chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như con cháu cần xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, lối sống lành mạnh. Cụ thể như lựa chọn các bài tập thể dục nhằm tăng cường sức khỏe với một số bài tập nhẹ nhàng như: đi bộ, ngồi thiền...

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trước 15/10 Trước 15/10, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Được biết, chương trình tiêm chủng quốc gia đang xây dựng tài liệu tập huấn về việc tiêm vaccine cho trẻ em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loi-ich-cua-viec-chung-ngua-vac-xin-covid-19-doi-voi-nguoi-cao-tuoi-431967.html